¿Ya no ves las previsualizaciones de YouTube en WhatsApp? No estás solo

Seguramente lo hayas notado en las últimas horas al utilizar la app de mensajería, que por alguna razón no aparecen las previsualizaciones de los vídeos cuando compartes contenidos de YouTube. Esta es una de las funcionalidades más interesantes de la aplicación, ya que permite anticipar a las otras personas qué es lo que estamos enviado. Pues bien, por alguna razón no está funcionando correctamente esta característica de WhatsApp. Hace unas horas que está ocurriendo y son muchos los usuarios que se han preguntado si es un problema exclusivamente suyo, y no, no lo es, sino que son muchos los que lo han “denunciado”

¿Qué pasa con las miniaturas de los vídeos?

Desde hace unas horas muchos usuarios de WhatsApp en Android e iOS han perdido esta funcionalidad. Ya que ahora cuando se manda uno de estos vídeos en un chat, pegando la URL de YouTube, no se genera automáticamente una previsualización del vídeo, en la que se muestra la miniatura de la imagen, así como el título del vídeo. Normalmente cuando se pegaba esta URL aparecía a los pocos segundos la previsualización, pero por mucho tiempo que esperes, esta ahora no va a aparecer en el chat. Por alguna razón, en WhatsApp esta función ya no está disponible.

Mismo enlace de YouTube hace unos días y ahora | Tecnoxplora

Y no solo eso, sino que los vídeos de YouTube ya no se reproducen en ventana flotante como hasta ahora, sino que se abre la app de vídeo para reproducir desde ella el contenido. Por tanto es un fallo que está afectando a todos los usuarios de las versiones móviles por igual. Lo curioso es que esta funcionalidad sí está funcionando con normalidad en otras apps de Facebook, como Instagram, por lo que parece un fallo localizado solo en la versión de Android de la app de mensajería. Y de momento es un problema que solo se ha podido certificar por parte de los usuarios, que somos los que lo tenemos que aguantar en el día a día.

Parece ser que de momento WhatsApp no se ha pronunciado al respecto, aunque esperemos que con las numerosas informaciones que estamos generando acerca de este problema se pongan manos a la obra y resuelvan cuanto antes el fallo. Porque todo apunta a algo puntual, ya sería absurdo que solo WhatsApp y no Instagram o Facebook hayan eliminado una función tan utilizada por los usuarios. Un dato interesante es que en WhatsApp Web ocurre lo mismo con las previsualizaciones, pero es algo lógico, si tenemos en cuenta que lo que vemos en la web es un reflejo de lo que ocurre con nuestra app de mensajería en el móvil.

Aunque hay que darle la importancia justa a este problema cuando estamos viviendo en primera persona una pandemia como la actual. Lo que se dice un problema no es, como mucho una molestia el que algo que funcionaba bien ya no lo haga. Pero en estos tiempos que corren no debería pasar de una simple anécdota. En cualquier caso, si te pasa también, debe saber que no eres el único, y que solo nos queda esperar a una actualización que lo arregle.