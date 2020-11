Twitter también te advertirá si le das un "me gusta" a un contenido potencialmente falso

Sin duda es una de las grandes polémicas que nos han traído las redes sociales en los últimos años, la desinformación. Y no solo nos referimos a todo lo que se considera información falsa o fraudulenta, sino también la controversia que suscita la existencia de los propios verificadores, a los que a veces se les pone en duda su labor desde distintas áreas de la sociedad. Sea como fuere, la realidad es que las grandes redes sociales están trabajando duro para intentar frenar la expansión de la desinformación y las noticias falsas. Una de las más activas está siendo Twitter, de hecho hemos visto en las últimas semanas como diferentes tuits de Donald Trump han sido descritos por la red social como potencial desinformación. Pues bien, ahora Twitter amplía esa labor de verificación de los mensajes y noticias que se comparten introduciendo una importante novedad en la interfaz de la app.

Advertencias de los “me gusta” a contenido en disputa

Hasta ahora hemos visto esos mensajes de advertencia de que el contenido que vamos a retuitear es potencialmente una información falsa y que se encuentra actualmente en disputa para dirimir cuál es su naturaleza. Pues bien, Twitter ahora expande esa advertencia de que lo que estamos compartiendo es potencialmente falso también a aquellas personas que dan un “like” a una información que ha sido clasificada como potencialmente falsa. Tanto es así que cuando pulsemos sobre el icono de “me gusta” que sabéis que tiene forma de corazón sobre una de estas informaciones, se abrirá una nueva ventana flotante.

En esta se mostrará que el contenido que nos gusta está en disputa, y que quizás no sea una buena idea. No se va a impedir ni mucho menos que se dé un like a un contenido potencialmente falso, para nada. Lo que se intenta con esta nueva característica es que las personas que se decidan por compartir o darle me gusta a una de estas publicaciones o comentarios, se lo piensen dos veces antes de hacerlo. Nosotros no entramos en la veracidad o no de estas noticias, pero es evidente que lo que busca Twitter es que las informaciones que puedan ser potencialmente falsas no se extiendan por la red de forma indiscriminada.

Twitter asegura que con las medidas que ha tomado hasta ahora contra la desinformación, ha conseguido reducir la propagación de informaciones falsas hasta en un 29%. Por tanto esta nueva funcionalidad va encaminada a aumentar ese porcentaje, y que también las personas que solo le dan un me gusta sean conscientes también de la naturaleza de los mensajes. Un tema muy polémico, ya que hay quien no está de acuerdo en que las informaciones se limiten, ya que siempre habrá quien no tenga confianza en quien decide lo que es desinformación, o algo verdadero. Sea como fuere, lo cierto es que aunque puedan existir equivocaciones, estas informaciones falsas es más sencillo que no se propaguen con este tipo de características.