Sin duda es la herramienta preferida por los tuiteros, el botón de retuit, ese que nos permite tuitear un mensaje publicado previamente, con un alcance que nosotros mismo desconocemos cuando lo hacemos. El propio creador de este botón en su día aseguraba haberse arrepentido de crearlo, ya que era como darle a un niño de cuatro años un arma cargada. Y es que el problema es que cuando retuiteamos no somos lo suficientemente conscientes de lo que estamos haciendo y del mensaje que estamos propagando. Por esa razón Twitter está trabajando duro para intentar minimizar el impacto de los retuits en los mensajes que se propagan por la red. Muchas personas no se paran a pensar si lo que están compartiendo es verdadero o falso, y es ahí donde Twitter quiere poner su propio granito de arena.

Emojis para evitar tuitear de manera inconsciente

Lo que hemos conocido ahora es una nueva función que está probando Twitter, y que está orientada precisamente a eso, a que no se retuitee de manera indiscriminada, y que lo que se haga de esta forma sea un mensaje medianamente razonado. Por esa razón, en esta prueba se están utilizando emojis para poder mitigar el efecto de los mensajes retuiteados. Esto quiere decir que si retuiteamos un mensaje, en el campo de texto Twitter añadió automáticamente un emoji para expresar lo que estamos compartiendo. Como nosotros no estamos añadiendo esa reacción con emoji, lo normal es que nos paremos a pensar más de una vez si lo que estamos compartiendo es adecuado.

De esta manera, puede que haya personas que no se fijen en el detalle, pero si al mensaje que estás compartiendo se le añade ese emoji, seguro que te piensas dos veces enviar el mensaje. Como es lógico, estos emoji se mostrarán en base al mensaje que estemos retuiteando esa vez. Otra vertiente de esta función es la posibilidad de retuitear sin tener que añadir texto, ya que el emoiji será lo más descriptivo posible de nuestra opinión acerca de ese tema, por lo que por este lado se trataría también de un proceso más eficiente respecto de lo habitual. Twitter también tiene la idea de añadir emojis en nuestras respuestas, para no incendiar la red con lo primero que se nos pase por la cabeza, que lamentablemente es lo que hacemos la mayoría de veces.

Twitter nos sugerirá que añadamos un emoji al mensaje, del tipo ojos de corazón, pero en el caso de ser un emoji de carácter negativo, Twitter nos preguntará por qué no estamos de acuerdo con ese mensaje al que le estamos añadiendo este emoji. Como es lógico, tendremos la libertad de responder o no a esa pregunta. Lo que es evidente es que con estos emoji se conseguirá al menos que algunos retuits nocivos no lleguen a expandirse como la pólvora, como suele ocurrir, y al menos se evitarán esas situaciones desagradables en las que muchos tuiteros se han visto envueltos por compartir lo que no debían.