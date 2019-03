Twitter lanza su modo nocturno para Android

La aplicación para Android de la red social de los 140 caracteres se ha actualizado, trayendo consigo una importante novedad que a buen seguro gustará a todos aquellos usuarios que permanezcan en la cama un rato antes de dormir revisando lo que ha dado de sí el día en Twitter.

Se trata del modo nocturno para la app de Twitter en Android, una novedad que, como no podía ser de otra forma, la compañía ha anunciado con un tuit en el que, además, se incluye un GIF para explicarles a los usuarios cómo pueden activar este modo con el que la clásica combinación de letras negras sobre fondo blanco se ve invertida para un mejor uso en la oscuridad.

Now on Android! Turn on night mode to Tweet in the dark. 🌙https://t.co/XVpmQeHdAk pic.twitter.com/vrIDEM22vO