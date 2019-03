Twitter lanza el botón para enviar GIFs

A finales de año, la red social de los 140 caracteres estaba experimentando la posibilidad de incluir un botón para compartir imágenes dinámicas en los tuits y ya está aquí: Twitter acaba de anunciar que hoy llega su propio servicio de búsqueda de GIF.

Si en 2015 los usuarios de Twitter compartieron 100 millones de GIF, ahora la red social quiere que lo sigan haciendo, pero escogiéndolos dentro de su propia plataforma. Así, desde hoy mismo, podrán buscar el GIF que necesitan y compartirlo tanto en tuits como en mensajes directos.

The GIFs are coming! Get ready to search and send GIFs in Tweets and Direct Messages: https://t.co/uk75stt1zN pic.twitter.com/1dDD1B4CW2