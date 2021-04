Twitter: cómo recordar qué cuentas has bloqueado

No cabe duda de que es una de las redes sociales más populares en la actualidad, y quizás el lugar donde se refleja mejor la gran crispación política que existe en nuestro país desde hace años. Pero no solo la vertiente política es popular en esta red social, sino que se trata de un lugar en el que muchas personas vierten sus pensamientos en mensajes cortos y sintéticos que no siempre son bien recibidos por otros usuarios. El anonimato que ampara a las personas en las redes sociales está detrás sin duda de muchas situaciones de acoso de fotos los formatos y formas posibles. Lo que lleva a muchos usuarios a bloquear a otros. Hay veces que se bloquea a tantas personas y empresas que es probable que perdamos la cuenta de todas las que han sido y sobre todo si hemos hecho lo correcto al hacerlo.

Repasa la lista de bloqueados

Cuando se bloquea compulsivamente se corre el riesgo de bloquear a personas o empresas que no queríamos bloquear, o que tras un tiempo pensamos que no fue justo o adecuado haberlo hecho. Por eso de vez en cuando no está de más repasar la lista de usuarios que hemos bloqueado para comprobar si efectivamente deberían seguir en ella o bien sacarlos. Para ello la red social cuenta con una serie de opciones que nos facilitan este proceso para poner orden entre todas esas cuentas que hemos decidido bloquear, a veces puede ser sorprendente comprobar qué cuentas hemos bloqueado en el pasado. Para comprobarlo podemos hacer lo siguiente:

Abre Twitter

Pulsa sobre “Privacidad y seguridad”

Desliza hasta la sección “Seguridad”

Pulsa sobre “Cuentas bloqueadas”

Accediendo a las cuentas bloqueadas | Tecnoxplora

Una vez dentro veremos todas las cuentas que están actualmente bloqueadas, mostrándose el perfil de estas, y el botón de “Bloqueado” en el lateral. Las posibilidades que nos ofrece esta funcionalidad es pulsar sobre ese botón para desbloquear a este usuario. De tal manera que rápidamente no solo podemos ver las cuentas que habíamos bloqueado, sino que podemos también desbloquearlas desde este mismo menú, para poder sacar de esta lista a aquellas que hayamos añadido por error o porque por la razón que sea ya entendemos que deberíamos seguirlos de nuevo. Es una manera sencilla de hacer limpieza y actualizar nuestras preferencias a la hora de seguir o bloquear cuentas, algo que en ciertos casos se ha convertido en una tarea que para ciertos usuarios puede ser algo tedioso y llevarles incluso horas, por el gran volumen de interacciones que tienen en sus cuentas.

Twitter y en general la mayoría de redes sociales están haciendo importantes esfuerzos para minimizar el efecto de aquellos usuarios que utilizan las redes para atacar a otras personas. Y en el caso concreto de Twitter no solo podemos bloquear cuentas, sino que existen otros muchos recursos que nos evitan tener que hacerlo, como limitar las cuentas que pueden hacer comentarios en nuestras publicaciones o acceder a ellas. De tal manera que se reduce al mínimo la posibilidad de que puedan aparecer comentarios hirientes de cuentas de personas que no conocemos y en las que por defecto no confiaríamos.