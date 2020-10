Twitter: cómo evitar que sepan si has leído un mensaje directo

La red social se ha convertido en una de las más utilizadas en todo el planeta, sobre todo como un lugar en el que expresar pensamientos y compartir contenidos desde una perspectiva más sintética y directa. Una red social que ha evolucionado mucho en los últimos años, hasta añadir multitud de opciones más allá de la del simple tuit. Hace tiempo que llegaron los mensajes directos a Twitter, que no deja de ser sino un formato de chat con el que puedes conversar con otras personas de forma similar a como lo harías con WhatsApp o Telegram. Pues bien, al igual que en estas apps, es posible evitar que quien nos ha mandado un mensaje pueda saber si lo hemos leído ya o no.

Así puedes evitarlo

Como sabéis, cuando utilizamos las apps de mensajería contamos con unos iconos que nos dicen si el mensaje se ha entregado y si se ha leído o no el mensaje posteriormente. Y eso exactamente se puede hacer también con Twitter y su sistema de mensajes directos. Para ello podemos entrar en los ajustes de la red social y elegir que las personas que nos envían los mensajes no puedan saber que los hemos leído, para ello debemos hacer lo siguiente:

Abre la app de Twitter

Pulsa sobre la foto de tu perfil

Selecciona “Configuración y privacidad”

Entra en “Privacidad y seguridad”

Accede a “Mensajes directos”

Desactiva la opción “Mostrar confirmaciones de lectura”

Mensajes directos de Twitter | Tecnoxplora

Lógicamente, como ocurre en el caso de apps como WhatsApp, debemos tener en cuenta que esta decisión debe ser recíproca. Ya que si desactivamos la confirmación de lectura, no solo los demás no podrán saber si hemos leído un mensaje, sino que tampoco podremos saberlo nosotros de los mensajes que enviemos a otras personas. Por tanto es algo que debemos tener en cuenta antes de desactivar esta importante función de la red social. Así de sencillo es evitar que otros puedan saber si leemos sus mensajes.

Una funcionalidad que desde luego nos va a merecer la pena mantener activa a pesar de que no podamos saber si otros pueden leer nuestros mensajes. Una funcionalidad que desde luego aporta más privacidad al uso de la red social, sobre todo cuando sabemos perfectamente que no siempre queremos que las personas que contacten con nosotros sepan si leemos los mensajes o no, porque lo mismo tenemos la intención de no responder en ningún momento, ya sabéis de las peculiaridades de las personas que contactan con nosotros en Twitter.