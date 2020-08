Twitter: cómo elegir quién puede responder a tus tuits

A pesar de las pérdidas que ha arrojado en sus últimos resultados, hay que reconocer que Twitter es una de las redes sociales más populares, donde se encuentran personalidades y personajes públicos, una red social donde los mensajes cortos sacan lo mejor y lo peor de sus usuarios, en respuestas que a veces no son las que se esperan quienes escriben el tuit originalmente. Para poder controlar que esos “trolls” no puedan verter todo su odio contra las personas con las que no comulgan, Twitter, ha añadido una nueva manera de gestionar los tuits que publicamos y quiénes pueden responder o no a ellos.

Elige si alguien puede o no responder a tus tuits

Sin duda es una de las situaciones más embarazosas cuando publicamos un tuit, que haya personas que nos respondan de una forma que no esperábamos o con improperios poco propios de las personas civilizadas. Así que lo mejor en esos casos es cortar por lo sano y si hemos tenido una mala experiencia con alguien que no se ha comportado cuando ha respondido a un tuit directamente lo mejor es restringir la posibilidad de que responda. Por esa razón ahora tenemos la oportunidad de elegir qué personas van a poder respondernos y cuáles no, algo que es extremadamente sencillo de hacer.

Eligiendo quién puede responder | Tecnoxplora

Para ello debemos elegir la funcionalidad cuando escribimos el tuit que se ha añadido ahora:

Cuando estás componiendo el tuit, pulsa sobre “Cualquier persona puede responder”

Ahora debes elegir una de las tres opciones que nos da Twitter para que las personas puedan o no responder

Podemos elegir “Todos” cuando nos da lo mismo la persona que vaya a responder, por lo que pueden responder todos aquellos que así lo deseen. En segundo lugar tenemos la posibilidad de elegir que respondan solo “las personas a las que sigues” por lo que en este caso se limitará solo a ese número de personas por las que tenemos devoción y que presuntamente responderán siempre de manera positiva o al menos constructivamente si es negativo el comentario, siempre a priori. Por último podemos elegir que solo puedan "responder las personas que han sido mencionadas" en el tuit. De esta forma solo esas personas a las que va dirigido el tuit podrán responder si es que así lo entienden.

Por tanto ahora tenemos la posibilidad de elegir quiénes pueden interactuar con nuestros tuits, y así minimizar el peligro de que alguien pueda “trolear” nuestra cuenta con respuestas que no vienen a cuento. Eso sí, hay que pensar bien cuando utilicemos esta función que no se trata de censurar los comentarios de nadie, sino moderar de alguna forma que esas personas que sabemos que son conflictivas y que siempre van a criticar por criticar no puedan hacerlo. La crítica siempre es bienvenida, pero lógicamente si esta es medianamente constructiva. En ese caso no habrá problema alguno y no deberíamos tomar medida alguna como la que os hemos descrito. Una funcionalidad que está disponible tanto en la versión móvil como en la de sobremesa de Twitter.