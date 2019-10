Hace ya varios meses que muchos descubrimos con extrañeza que Instagram había perdido una de sus funciones más conocidas, la de los mensajes directos. La red social deshabilito los chats entre los usuarios de la app sin ninguna explicación aparente. Aunque ahora, tras conocer la nueva app que ha lanzado Facebook, podemos entender perfectamente por qué Instagram renunció a esta función de la red social, porque estaba trabajando en una nueva app de mensajería instantánea. Esta se llama Instagram Threads, y se ha diseñado para que los usuarios de la red social chateen de una manera diferente, basada en la red social, con sus mejores amigos.

Para chatear con tus mejores amigos

El primer factor que diferencia a Threads de las demás apps de mensajería, es que ha sido diseñada solo para hablar con nuestros mejores amigos dentro de la red social. O lo que es lo mismo, esos contactos de Instagram que tenemos marcados como mejores amigos. De no ser así, será imposible chatear con otras personas dentro de la aplicación de mensajería de Instagram. Como os podéis imaginar, y tal como ha descrito Instagram en el anuncio de esta nueva app, se podrán utilizar todos los elementos característicos de Instagram a nuestro alcance para poder chatear con las otras personas dentro de la red social.

Threads de Instagram | Instagram

Así que si tienes “mejores amigos” marcados en Threads de Instagram, podrás chatear con todos ellos. Será desde la propia app Threads desde donde marcaremos a nuestros mejores amigos, dando pie a que solo esas personas puedan hablar con nosotros. Los mensajes que actualmente tengamos en los chats directos de Instagram, se trasladarán de forma automática a Threads de Instagram. En esta app de mensajería podremos generar nuestros propios estados, al estilo de WhatsApp, además se podrán utilizar los “Auto Status” con los que se generarán estados automáticamente extrayendo determinados datos no comprometedores de nuestra cuenta.

Por supuesto las Stories y los post que publiquemos en la red social estarán siempre a mano para poder compartirlas de manera privada a través de esta nueva app de mensajería. Es una manera de focalizar la mensajería tradicional al usuario habitual de Instagram, sacando partido de sus principales contenidos. De esta manera Facebook parece no conformarse con todo la enorme cuota de mercado que tiene en el segmento de la mensajería instantánea. Porque Facebook ya cuenta con Messenger y WhatsApp, por tanto lo que antes era una función dentro de otra app como eran los mensajes directos de Instagram, ahora se convierte en una nueva app completamente independiente, algo similar a lo que pasa con el chat de Facebook y Messenger.

No sabemos hasta qué punto dará de si esta app de mensajería, con la mayoría de usuarios utilizando WhatsApp. Probablemente el nicho de esta app sean los incondicionales de Instagram, que generan muchos contenidos en esta red social, y que además cuentan con algunos contactos estrechos en esta red social. Fuera de eso, no tiene mucho sentido chatear desde Instagram o esta nueva app de Facebook. Esta comienza a llegar hoy a iOS y Android a nivel mundial, aunque de momento en España parece no estar disponible, entendemos que en las próximas horas se estrenará.