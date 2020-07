La app de mensajería Telegram es una de las más importantes en el contexto actual, los cada vez más habituales problemas de WhatsApp con la caída de servidores y demás contratiempos ha llevado a muchos usuarios a instalarse esta app de mensajería de manera preventiva. Algo que ha aupado a Telegram a convertirse en la gran alternativa a la app de Facebook. Una app que además puede presumir de contar con muchas más características que WhatsApp, como la que os traemos hoy, y que nos da una idea del grado de personalización que puede llegar a alcanzar esta aplicación.

No tienes por qué utilizar la app de cámara de Telegram

Al igual que ocurre con WhatsApp, cuando pulsamos el botón de adjuntar una imagen desde la cámara de fotos se suele abrir la app de cámara integrada en la app de mensajería. Normalmente estas apps suelen contar con su propia app de cámara, y también es normal que esta sea de peor calidad que la nativa de nuestro teléfono. Cuando decimos de peor calidad estamos hablando de que no es capaz de procesar las imágenes de la misma forma, ya que no puede sacarle el partido al hardware de forma personalizada, como lo hace la app nativa del terminal.

Desactivando la cámara nativa de Telegram | Tecnoxplora

Por tanto en estos casos sería ideal poder utilizar la app de cámara del teléfono para que la foto que mandemos sea la mejor posible. Y para ello Telegram cuenta con una opción experimental que nos permite hacer esto de una manera sencilla. Para ello como decimos hace falta activar las opciones experimentales de Telegram, que como su propio nombre indica no están disponibles para todos los usuarios, sino que están ocultas y es necesario acceder de una manera diferente a ellas.

Para ello lo que debemos hacer es lo siguiente:

Accede a los ajustes de Telegram pulsando sobre las tres rayas horizontales

Baja hasta el final del menú de ajustes

Pulsa prolongadamente sobre el texto de la versión de Telegram

Aparecerá un emoji

Ahora pulsa de nuevo de forma prolongada la versión del teléfono

Se abrirá una ventana emergente con este menú experimental

Entre todas las funciones que podemos encontrar hay una llamada “Activar cámara interna” que debemos pulsar para que se active esta opción en la aplicación. De esta manera la siguiente vez que adjuntes una foto desde la cámara de fotos del teléfono, se abrirá la app nativa del terminal, la que desarrolló el fabricante. Por tanto tendremos acceso a todos los modos de fotografía especiales con los que cuenta la cámara de nuestro teléfono y por tanto no tendremos que pasar antes por la cámara nativa y compartir la imagen a través de la app de mensajería, no será necesario. Por tanto siempre sacaremos el mayor partido posible de la cámara de fotos de nuestro teléfono, de la manera más rápida y directa posible. Además estas características experimentales no tienen por qué funcionar mal, por lo que deberías poder utilizarlas de manera habitual en el día a día de tu teléfono.