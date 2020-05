La aplicación de mensajería más popular después de WhatsApp cuenta con multitud de opciones para adaptar su uso a nuestras necesidades en todo momento. Hoy os contamos cómo podemos liberar espacio del almacenamiento del teléfono con un ajuste de lo más útil en estos casos. Tiene que ver con los contenidos multimedia, que son los más pesados y numerosos en nuestros teléfonos, por lo que nos da la posibilidad de poder liberarnos de mucho espacio. Una función que borra periódicamente todos estos contenidos. Estas son características básicas para poder mantener nuestro móvil limpio de muchos contenidos que en la mayoría de ocasiones no volvemos a utilizar una vez que se descargan.

¿Cómo borrar automáticamente estos contenidos?

Si utilizas Telegram habitualmente, como hacemos con otras parecidas, como WhatsApp, se acumulan un gran número de fotos, vídeos y documentos de los cientos de mensajes que recibimos a diario. Estos se van acumulando en las carpetas de la aplicación, y a la larga pueden suponer un gran espacio dentro de nuestro sistema. Hablamos de gigas ocupadas por todos estos documentos. Pues bien, para liberar espacio, que a veces puede ser de un gran tamaño dentro del terminal, podemos optar por utilizar una función poco conocida de la app.

Seleccionando esta opción en Telegram | Tecnoxplora

Esta es una opción llamada “conservar multimedia” que podemos encontrar dentro del menú de “datos y almacenamiento” en los ajustes de Telegram. Dentro de la sección de “uso de almacenamiento” lo primero que vamos a ver en la parte superior de la pantalla es esta opción con cuatro ajustes. Es una barra deslizante en la que podemos elegir que los contenidos multimedia se borren de manera automática después de tres días, una semana, un mes o sin límite de tiempo. Por defecto esta última opción es la elegida, por lo que nunca se borran los contenidos multimedia salvo que nosotros así lo hagamos de forma expresa. Con los otros tres ajustes todo este contenido se borrará por completo tras haber pasado ese tiempo.

Se borran solo los que no utilizas

Este es el matiz de esta función que realmente nos gusta, porque no se trata de borrar todos los archivos multimedia de nuestro teléfono, sino que solo se borran aquellos a los que no hayamos accedido o utilizado en ese intervalo de tiempo seleccionado. Por tanto, no se borrarán aquellas imágenes o vídeos que utilizamos normalmente y no nos gustaría perder. De esta manera se libera espacio, pero no masivamente, que podría ser algo contraproducente.

En realidad es una función inteligente que solo borrar lo que no utilizamos o disfrutamos, que en realidad es la mayoría del contenido multimedia que recibimos, que normalmente suele ser de un solo uso y se olvida, como el caso de tantos memes o GIF que tienen una vida útil muy limitada. Sin duda es una característica necesaria, porque el tamaño que alcanzan los archivos de este tipo en nuestros móviles pueden llegar a ocupar buena parte de nuestro almacenamiento. Así que si no lo has utilizado todavía, prueba a hacerlo, lo vas a agradecer.