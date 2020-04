En estos días de confinamiento a nivel mundial las prioridades de los usuarios respecto de la tecnología han cambiado por completo. Ahora lo más descargado en las tiendas de apps son sobre todo aquellas que nos permiten permanecer conectados a otras personas a través de videollamadas. El contacto físico se está supliendo con este tipo de llamadas, y una de las más beneficiadas ha sido Zoom, que ha sufrido un aumento espectacular de las descargas estos últimos días, sobre todo por una característica que la hace perfecta, no hace falta contar con un registro previo en la app, entrando en las videollamadas a través de un enlace. Zoom estos días ha sido acusada de reenviar datos a Facebook desde iOS y además ha sufrido importantes problemas de seguridad, lo que ha llevado a Skype ahora a intentar hacerse con su hueco en el mercado con una interesante novedad.

Nuevas videollamadas sin necesidad alguna de registro

Esa es la clave de “Meet Now” la nueva característica de Skype que ha sido diseñada para poder acceder a las videollamadas de forma instantánea. Una nueva opción dentro de Skype que permite a los usuarios entrar en estas videollamadas también a través de un enlace, y sin necesidad alguna de registrarse previamente. De esta manera todas las videollamadas se pueden compartir a otros usuarios con un enlace web, por ejemplo a través de WhatsApp o una dirección de correo electrónico.

Meet Now | Skype

Los asistentes solo tienen que pulsar sobre ese enlace para poder entrar directamente a la llamada sin más pasos intermedios. Aunque no tengan una cuenta de Skype, e incluso en el caso de que no tengan la app instalada. Ya que en esos casos la llamada se realizará a través del cliente web de Skype, al que podemos acceder por ejemplo desde los navegadores más comunes, como Google Chrome o Microsoft Edge. Por tanto lo mejor de “Meet Now” es que se puede acceder al instante y sin esos engorrosos pasos previos de tener que registrarse en el servicio o tener que estar descargando la app.

Eso sí, debemos tener en cuenta que el enlace es público, por lo que si nos equivocamos a la hora de compartirlo con otra persona, y lo recibe alguien que no teníamos pensado invitar, van a poder unirse igualmente a la conversación, ya que estos enlaces no restringen de ninguna manera a los asistentes. Este es el único aspecto negativo, aunque lógicamente es un sacrificio a asumir en pos de la sencillez de uso de la aplicación. A pesar de no necesitar instalar Skype, si nos envían uno de estos enlaces y nos unimos a la videollamada, podemos hacer lo siguiente: Abrir chats recientes, ver participantes actualmente en la llamada, compartir el enlace, reunirse ahora, grabar la llamada, silenciar o activar el micrófono, activar o desactivar el video, finalizar la llamada, abrir la conversación, compartir la pantalla, enviar una reacción a la llamada o ver más opciones. Por lo que la interfaz poco tiene que envidiar a una llamada realizada en el Skype estándar.