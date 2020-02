Las redes sociales han transformado por completo nuestra forma de relacionarnos con otras personas, y lo que es más importante, condiciona y mucho la forma en que las nuevas generaciones entienden las relaciones personales y las llevan a cabo. Aunque las apps y plataformas de rede sociales más utilizadas se pueden contar con los dedos de la mano, es evidente que hay algunas que sobrepasan con creces los números de sus competidores. Son unas cuantas elegidas, entre las que se encuentran Facebook, WhatsApp, Instagram o YouTube, y que utilizamos a diario millones de personas en España. Ahora un interesante informe de HootSuite nos ha ubicado en el estado de las redes sociales en España con bastante precisión, y hay alguna sorpresa, porque no, WhatsApp no es la más utilizada en nuestro país.

YouTube, la red social más seguida en España

Aunque el límite entre lo que es una red social y una app de mensajería es un tanto difuso, desde Hootsuite han querido palpar el estado de las redes sociales en España, durante el mes de enero de 2020. Y el resultado es sorprendente, porque en una lista en la que se encuentra WhatsApp, esta no es la más utilizada por los españoles. Ha sido YouTube precisamente la que ocupa el primer puesto en la clasificación de las más utilizadas. De hecho el 89% de los usuarios de redes entre los 16 y 64 años asegura que ha utilizado YouTube en el último mes. Por detrás a poca distancia se sitúa WhatsApp, con un 86%.

Las redes sociales mas populares en España | Hootsuite

Los cinco primeros puestos los ocupan Facebook con el 79%, Instagram con el 65% y Twitter con el 53%. Mucho más abajo en la lista tenemos otras redes sociales que esperábamos con más seguidores, como Snapchat, a la que han accedido un 21%. Nos sorprende por ejemplo que Telegram no aparezca en esta lista, y que TikTok esté en las últimas posiciones, con la misma penetración por ejemplo que LINE, la app de mensajería que arrasa en Japón y que aquí no ha terminado de despegar. Eso sí, cuando hablamos de usuarios activos españoles en las principales apps cada mes, WhatsApp sí que ocupa la primera posición. Es llamativo que las primeras cuatro posiciones de este ranking son ocupadas por redes sociales pertenecientes a Facebook.

Las apps con más usuarios activos en España | Hootsuite

A WhatsApp le sigue precisamente Facebook, Instagram o Facebook Messenger, mientras que la quinta app más descargada ha sido la de Amazon. En cuanto a los juegos más utilizados en España en móviles tenemos en primer lugar Candy Crush Saga, seguido de Brave Stars, Clash Royale, Pokémon GO o Clash of Clans. Con gran fuerza ha irrumpido por ejemplo Mario Kart Tour. Eso en cuanto a las apps con más usuarios activos, pero si nos fijamos en las apps más descargadas, nos encontramos primera de nuevo a WhatsApp, seguida en este caso de Instagram, Netflix, Facebook Messenger y Spotify. En cuanto a los juegos más descargados, el primero es Brawl Stars, seguido de Mario Kart Tour, Call Of Duty Mobile, Paper.io 2 y Color Bump 3D, hablamos de descargas a lo largo de 2019. Lo que es evidente con estos números en la mano es que Facebook copa por completo los primeros puestos entre las redes sociales y apps más utilizadas y descargadas en España.