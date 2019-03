Las redes sociales más raras del mundo

Las redes sociales han cambiado para siempre nuestra forma de interactuar en internet. En torno a una plataforma web no solo podemos hacer nuevas amistades, sino también conectar y compartir contenidos de todo tipo con los que ya son amigos.

Con la evolución de las redes sociales también se han ido popularizando las de nicho, que intentan concentrar su foco en un tipo determinado de usuarios. Sin embargo, a veces esto se nos va de las manos. No todas las redes sociales molan, y algunas parecen haber sido diseñadas por las personas más extrañas de la Tierra (o incluso de fuera). Os presentamos las diez redes sociales más raras del mundo:

1.- I just made love. ¿Acabas de tener sexo en un sitio, cuando menos, extraño? Cuéntaselo a tus amigos. En esta red social no solo puedes contar a tus contactos dónde has tenido relaciones sexuales, sino también recomendar sitios. Entre todos podréis hacer un 'mapa del amor' de lo más coqueto.

2.- Diapermates. Si sueles ponerte pañales simplemente por gusto o por diversión, quizá sería mejor que no se lo contases a nadie... a menos que entres en Diapermates, una red social en la que tu extraña afición es compartida por otros miles de usuarios.

3.- A small world. ¿Eres millonario y estás harto de juntarte con la plebe y de que no entiendan tus pequeños problemas de millonario? No importa, aquí puedes hacerlo. A small world es tan exclusivo que necesitas la invitación de un usuario para poder entrar. Si estás angustiado por no poder comprarte tu séptimo yate, aquí encontrarás un hombro en el que llorar.

4.- Beautiful people. Si de pequeño te creíste las palabras de tu abuela cuando te decía que no existía nadie más guapo que tú, Beautiful people es tu sitio. Quizá nadie esté a tu altura, pero, al menos, podrás encontrar gente que mínimamente se acerque a tu excelsa belleza.

5.- The ugly bug ball. Si alguno de los usuarios de Beautiful people te ha hecho saber que no eres precisamente un Hércules, quizá debas aceptarlo y juntarte con los de tu calaña. Tranquilo, en The ugly bug ball encontrarás a gente tan fea como tú... o incluso más.

6.- Prisoninmates. ¿Quién dijo que los presos solo hacen amistad con sus compañeros de celda en el gimnasio de la cárcel? Si eres un presidiario, ahora puedes visitar un portal en el que miles de usuarios comparten tus mismos... hábitos.

7.- My Free Implants. ¿Alguna vez has soñado con tener unos pechos de ensueño, pero no has encontrado la forma de pagártelos? ¿Nadie comprende lo inevitable de tu necesidad? Tranquila, en My Free Implants encontrarás a usuarios dispuestos a pagarte la operación. Lo que pase después ya es cosa vuestra.

8.- Respectance. ¿Intrigado por el más allá? ¿Te aburre el más acá? Si el mundo terrenal te resulta tedioso y quieres saber algo más de lo que te podría esperar después de la vida, Respectance es tu sitio perfecto.

9.- Fubar. Lo de tomar unas copas y hablar con la gente está bien, pero la música, el ruido, la suciedad... eso es más peñazo. Si te encanta entablar conversación en bares pero odias los bares, Fubar te instala la barra virtual en tu propia casa.

10.- Guía Garrafón. Si encontraste Fubar porque estabas harto de que te intoxicasen en los bares de verdad, ahora puedes canalizar tu enfado. Guía Garrafón te permite dar la voz de alarma de los bares en los que la bebida no se sirve en las mejores condiciones.