Piden a Facebook que elimine la opción de "me gusta" para proteger a los más jóvenes

La Oficina del Comisionado de Información (ICO) de Reino Unido acaba de lanzar una petición a Facebook para que elimine la opción de “me gusta”, sobre todo dirigido a los más jóvenes del país.

En concreto, lo que le han pedido a Facebook es que no deje seleccionar esta opción a los menores de 18 años para evitar que estos sean rastreados en función de sus gustos y puedan ser segmentados por las agencias de publicidad u organismos gubernamentales.

Esta recomendación es solo una más de las 16 que la ICO ha pedido tanto a Facebook como a otras redes sociales utilizadas mayormente por los jóvenes, como Snapchat, a quienes les piden que retiren la opción de “racha”, que funciona de una manera similar a los “me gusta” de Facebook. También están en el punto de mira los retuits de Twitter y los “me gusta” de Instagram.

Y es que está demostrado que el uso de las redes sociales genera en nuestro organismo un exceso de dopamina, la hormona del placer, cada vez que alguien nos da un “like” o un “retuit” y es por ello que pueden ser los causantes de generar adicción entre los más jóvenes.

Ahora la pelota pasa al tejado de las grandes tecnológicas, que tendrán que dirimir si le hacen caso a este organismo británico o directamente hacen oídos sordos ante estas recomendaciones que, de primeras, pueden parecer bastante impopulares.

No obstante, aunque fueran finalmente adoptadas, tampoco aseguran que tengan un efecto real entre la población más joven, toda vez que estos cada vez “viajan” más rápido entre las redes sociales de moda y, quizás, privar a Facebook de esta opción no sirva para nada si en esta red social no se encuentra el público objetivo al que va destinado la decisión.