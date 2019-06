Organiza Twitter a tu gusto: bloquea a las cuentas te molestan

Con el paso del tiempo se interactúa con cuentas en Twitter que se pensaba que eran de lo más interesantes pero que, al final, resulta que no es así. Si deseas que estas no te molesten de todas las formas posibles, lo mejor es que se proceda a bloquearla para que no vuelvas a tener noticias de ella y puedas descansar.

Twitter | Pixabay

Si crees que esta es la solución que necesitas, lo primero que debes saber es lo que ocurre si bloqueas una cuenta en Twitter. Si decides hacer esto, se establecen una serie de restricciones que son efectivas hasta que no se levanta el “veto” que se ha establecido. Así, por ejemplo, se evitará que se puede establecer contacto, que se sigan acciones e, incluso, no será posible ver sus mensajes (y viceversa). Es decir, que se genera un vacío entre ambas cuentas que seguro que es de agradecer si esta es la intención que tienes.

Por cierto, la cuenta que ha sido bloqueada no recibe un mensaje para anunciar que esto ha ocurrido, lo que también pude ser positivo y para evitar algún tipo de enfrentamiento. Eso sí, al acceder a tu perfil el usuario verá una mensaje en el que es advertido respecto a que no puede ver el contenido debido a que ha sido bloqueado. Por cierto, las notificaciones por menciones por parte de la cuenta tampoco volverán a molestarte más, a no ser que deshagas lo realizado.

Cómo bloquear una cuenta en Twitter

Para realizar esto, tienes que seguir los pasos que indicamos a continuación y que, como comprobarás, son tan sencillos como escasos. Por lo tanto, no hay razón alguna para realizar lo que vamos a indicar:

Entra en el perfil de la cuenta que deseas bloquear

Ahora pulsa en el icono que hay en la parte superior derecha y que se representa con tres puntos verticales. Se despliega un menú que incluye diferentes opciones. Debes dar uso a la penúltima que existe y que se denomina Bloquear

Aparece un mensaje de confirmación en el que, de nuevo, debes seleccionar Bloquear apr que en Twitter se ejecute la acción

Habrás finalizado

Por cierto, si deseas saber si una cuenta te he bloqueado, conseguirlo es de lo más sencillo: entra en el perfil de esta y, en la información que se ve en pantalla, en vez de ver la opción Seguir, comprobarás que hay un menaje que te anuncia que has sido bloqueado por ese perfil de Twitter. Así de sencillo es todo y, eso sí, no puedes hacer nada para remediarlo… excepto que se le pase el enfado a la persona o empresa correspondiente.

Como desbloquear una cuenta en Twitter

Si deseas dar marcha atrás con el bloqueo establecido, los pasos que debes realizar son extremadamente intuitivos y fáciles de completar: simplemente tienes que volver a seguirla, de forma habitual, para que en Twitter detecten que deseas levantar el “veto” y, por lo tanto, que la situación vuelva a ser de total normalidad. Como se ve, no hay complicación alguna para conseguir esto y, además, como no es complicado no existe razón alguna para dejar de aprovechar la herramienta que ofrece de forma nativa la red social.