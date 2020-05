Facebook lleva muchos meses inmersa en un completo proceso de rediseño de su página web, la red social en su formato primigenio, que está recibiendo un importante lavado de cara. Un cambio en el diseño con el que la red social busca mejorar su imagen, tan deteriorada en los últimos años con la sucesión de numerosos escándalos, que se han propiciado durante estos años alrededor de la cuestionable estrategia de la red social para gestionar los datos de los usuarios, que como se descubrió con el caso de Cambridge Analytica, fueron vendidos a terceras personas sin el consentimiento de los usuarios. Ahora el nuevo diseño de Facebook comienza a llegar a todos los usuarios con un aspecto mucho más limpio que el anterior, que prácticamente no había cambiado nada desde los inicios de la red social.

Nuevo diseño para todos, aunque poco a poco

Muchos pensaréis que el nuevo diseño de Facebook ya estaba disponible, sí, pero era algo opcional. Ahora este deja de serlo y se convierte en algo predeterminado. Por tanto el nuevo diseño de Facebook debe ser ya algo por defecto para todos los usuarios. Aunque para ello todavía algunos tendrán que esperar unas semanas. Como sabéis, hasta ahora podíamos activar manualmente el nuevo diseño, pero desde ahora el nuevo diseño es el que disfrutarán todos los usuarios por defecto. Por tanto si no veis ahora el nuevo diseño al entrar en la red social por defecto, llegará dentro de muy poco, seguramente en unos días o semanas.

Si no ha cambiado aún, así puedes cambiar al nuevo diseño

Si a pesar del anuncio de Facebook el nuevo diseño sigue sin verse, puedes optar a hacer lo siguiente para forzarlo. Ahora lo que tienes que hacer es pulsar sobre la pequeña flecha que hay en la esquina superior derecha, en la que podemos desplegar un menú con varias opciones. La última de estas opciones antes de la de cerrar sesión es la de “cambiar a nueva versión de Facebook” tras lo que vas a poder acceder al nuevo diseño confirmando la elección de este. Mientras no aparezca por defecto el nuevo diseño todavía tendremos la opción de poder volver atrás y acceder al original.

Una bocanada de aire fresco

El nuevo diseño de Facebook desde luego es algo que estaba pidiendo a gritos la red social, que ahora cuenta con un diseño mucho más limpio, no solo a nivel de diseño, sino también en la organización de todos los menús. Ahora ya no tenemos esa horrible barra izquierda repleta de acciones, que la mayoría de veces ni usábamos. Sino que ahora todas estas opciones se “ocultan” detrás de cuatro nuevos iconos en la parte superior de la pantalla. Estos nos llevan al inicio, a los amigos, a los vídeos de Watch y al Marketplace. Las demás opciones que teníamos antes en la parte izquierda se despliegan desde un menú al final de estos iconos. Así que desde hoy, lo más normal es que veas este nuevo diseño de Facebook al acceder a la red social en su página web por defecto, sin opción de elegir o no entre el nuevo diseño o el viejo.