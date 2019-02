¿Nos da igual nuestra privacidad en Facebook? Cada vez tiene más polémicas… pero sus usuarios e ingresos no bajan

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | 05/02/2019

Qué descontentos estamos todos con Facebook, ¿verdad? Entre las múltiples filtraciones de datos de usuarios, los agujeros de ciberseguridad, la polémica de Cambridge Analytica, la proliferación de fake news... Está claro que la red social de Mark Zuckerberg, que en otro tiempo fue un éxito absoluto en cuanto a la satisfacción de los usuarios, está en su momento más bajo y lo peor es que no para de caer.

Un momento, ¿de verdad estamos seguros de esta caída? ¿Realmente a Facebook le han pasado tanta factura las múltiples polémicas que en los últimos años le van sacudiendo un mes tras otro? ¿De verdad hemos penalizado los usuarios a la red social? Lo cierto es que la realidad dice todo lo contrario: no solo no está cayendo, sino que además no para de subir.

Cada vez más usuarios...

Facebook, le pese a quien le pese, sigue en estado de gracia. La compañía acaba de presentar la cuenta de resultados del último trimestre de 2018 y las cifras no pueden ser más esperanzadoras. La red social sigue siendo, de lejos, la más usada, con más de 2.300 millones de usuarios. Pero es que, además, 1.500 de esos 2.300 millones entran en la plataforma a diario, con lo que la fidelidad sigue estando fuera de toda duda.

Las cifras aún cobran más relevancia si tenemos en cuenta que no estamos añadiendo a WhatsApp ni a Instagram. Si contabilizamos el triunvirato de las redes sociales, la compañía cuenta a día de hoy con más de 2.700 millones de usuarios repartidos por todo el planeta, cerca de un tercio de toda la población mundial. Total, que no parece que haya habido un enfado generalizado de los usuarios ante las últimas polémicas (o si lo ha habido, no ha sido tan grande como para que abandonen la red social).

… y cada vez más ingresos

Y si Facebook no ha notado el golpe en lo que a número de usuarios se refiere, mucho menos lo ha hecho en lo que más le importa: las cifras de negocio. Según la cuenta de resultados del último trimestre del año pasado, la compañía ha tenido un beneficio de 6.882 millones de dólares, nada menos que un 61% más que los obtenidos en el mismo periodo del año pasado.

Pero ni siquiera ahí acaba la cosa. Como podemos ver en el gráfico de arriba, la red social cada vez saca más rendimiento a nuestros datos, ya que sus ingresos por cada usuario también han crecido, esta vez hasta los 16.914 millones de dólares.

En definitiva, Facebook no solo no ha tenido un impacto negativo tras sus últimas polémicas, sino que sigue creciendo. De hecho, sus usuarios cada vez le salimos más rentables. Está por ver si algún día esta situación cambia o si aún nos queda techo por ver.