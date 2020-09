Nadie podrá iniciar sesión en WhatsApp Web sin que tú lo sepas, ¿sabes por qué?

La versión web de WhatsApp muchos la utilizamos casi de forma más frecuente que la móvil, sobre todo cuando nos pasamos muchas horas delante del ordenador y es más sencillo contestar a los mensajes en el navegador web que estar constantemente cogiendo el teléfono con la mano. Para poder utilizar esta versión necesitamos normalmente iniciar una sesión en el ordenador que vamos a utilizar, siempre con nuestro móvil a mano. Pero es un método que tiene algunas fisuras en lo que se refiere a la seguridad. Pues bien, ahora WhatsApp está trabajando en una forma más segura de poder iniciar sesión en la versión web de la red social.

Nueva verificación con huella

La app de mensajería está trabajando ya en una alternativa para hacer más seguros los inicios de sesión en nuestros ordenadores. Tanto es así que una vez más ha sido en la beta de WhatsApp, concretamente en la versión 2.20.200.10 para Android, en la que se ha implementado un nuevo método para poder identificarse en la aplicación cuando estamos creando una nueva sesión de WhatsApp Web. Actualmente, cuando iniciamos una nueva de estas sesiones en la versión web, lo único que se nos pide es escanear un código QR que aparece en la pantalla del ordenador con la cámara de nuestro teléfono.

Lógicamente, con nosotros ausentes y WhatsApp abierto en el móvil, se podría iniciar sesión en otro ordenador sin que el usuario se entere, sin su consentimiento. Y salvo que mirara expresamente las sesiones abiertas de WhatsApp Web en su móvil, esta seguiría activa de forma indefinida. Pues bien, para evitarlo, ahora WhatsApp está trabajando en añadir una capa de seguridad a este proceso, añadiendo un método de verificación biométrico bastante común en nuestros móviles. Hablamos del lector de huellas, que será necesario para poder iniciar una nueva sesión de WhatsApp Web.

Por tanto no existirá la posibilidad de que alguien pueda iniciar sesión en la versión web sin que nos demos cuenta, ya que de no pulsar el sensor de huellas con el dedo registrado, no será posible iniciar la sesión. En la imagen publicada desde WABetaInfo se puede apreciar que la app nos pide que confirmemos que somos nosotros junto a un icono de candado y otro con el del sensor de huellas en caso de que lo tengamos integrado en la pantalla. Por tanto ahora será mucho más seguro el funcionamiento de este modo de WhatsApp, que es tan popular, y se reducirán al mínimo los riesgos de que alguien pueda suplantar nuestra identidad.

Actualmente hay que reconocer que alguien conocido con malas intenciones podría acceder fácilmente a nuestros mensajes. Bastaría con que dejáramos a una persona el móvil, por ejemplo en la oficina, para que esta pudiera escanear el código QR en la pantalla de su ordenador y entrar automáticamente a nuestra cuenta. Por tanto es un gran paso para aumentar la seguridad de la aplicación. Una nueva función que es de esperar que pueda estar disponible a lo largo de los próximos meses, ya que de momento incluso en la beta está oculta.