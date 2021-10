Mark Zuckerberg cambiará de nombre a Facebook, ¿por qué?

La red social Facebook ha pasado por tiempos mejores. Hubo un momento donde fue la red social de moda, en la que todos querían estar, en la que la mayoría de las personas conectaban con sus familiares, amigos, y viejos amigos a los que no veían desde hace mucho tiempo. Pero en los últimos años el declive de la red social es evidente, y no solo porque generacionalmente se está quedando atrás, siendo una red que utilizan más adultos que adolescentes, sino porque los continuos escándalos de privacidad y seguridad han erosionado de manera irreversible su reputación. Ahora hemos conocido que Mark Zuckerberg va a cambiarle el nombre a su empresa, aunque parece que no de momento a su red social.

¿Qué busca Facebook con este cambio?

Tal y como hemos conocido gracias a The Verge, Mark Zuckerberg anunciará la próxima semana un cambio de nombre para su empresa, pero no es exactamente en lo que todos estamos pensando. Poque Zuckerberg quiere cambiar el nombre del grupo de empresas de las que dependen tanto la red social Facebook, como Instagram o WhatsApp. Algo así ocurrió hace unos años en Google, donde se pasó a llamar Alphabet todo el conglomerado de empresas y plataformas de Google. Por tanto, es de esperar que conozcamos el nombre de una nueva empresa, a la que a su vez pertenezcan todas las apps del grupo actualmente.

¿Qué ha provocado la masiva caída de WhatsApp, Facebook e Instagram? | Photo by Jeremy Bezanger on Unsplash

Por ejemplo, como sabéis, cuando vamos a la información y ayuda de WhatsApp, nos encontramos que es una aplicación que pertenece a Facebook, al grupo, y ahí es donde el nuevo nombre aparecerá a partir de ahora. Un nombre que desconocemos, pero que según la fuente será anunciado el próximo 28 de octubre. Como os podéis imaginar, el cambio de nombre respondería a una manera de intentar alejarse de la mala reputación que se ha ganado Facebook en los últimos años, con los constantes y continuos escándalos de privacidad relacionados con las bases de datos que maneja la red de miles de millones de personas.

Facebook modo oscuro | Photo by Yucel Moran on Unsplash

Así que la idea de Facebook es la de poner orden en su holding de empresas, creando una matriz visible a la que puedan pertenecer todas estas sin tener que seguir utilizando el nombre de Facebook, a pesar de que la red social se seguirá llamando igual. Y no solo se buscará alejar la mala reputación de Facebook del resto de empresas del grupo, sino también preparar al holding para un futuro en el que su negocio será más transversal. Como sabéis, hace unos días la compañía anunciaba la contratación de 10.000 empleados en los próximos años en Europa, para desarrollar en su proyecto de metaverso.

Es un desarrollo de calado que tiene la ambiciosa misión de convertirse en la evolución de Internet en nuestros móviles tal y como lo conocemos. Es de esperar que, tras este cambio de nombre y la expansión y desarrollo de los nuevos proyectos, Facebook como tal vaya perdiendo poco a poco notoriedad y protagonismo en el grupo. Y es que Mark Zuckerberg ya da por perdido el futuro de su red social, y se está volcando en otras áreas de negocio para anticiparse a ese inevitable final.