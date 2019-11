Twitter se ha convertido en un enorme patio en el que personas de todo origen y condición comparten unas veces o escupen otras todo lo que les viene en gana. Lo que en muchas ocasiones es enriquecedor y lo que en otras no es tan constructivo. Sea como fuere, es conocido que las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para la desinformación, ya que gracias a los hackers y sus bots hoy es más fácil que nunca crear una corriente de opinión con un fin muy definido. Y para ello a veces los hackers se hacen con cuentas aparentemente inofensivas, que pueden pertenecer a gente corriente que no usa desde hace algún tiempo la aplicación o su cuenta, o que desgraciadamente ha fallecido dejando su cuenta a la deriva. Pues bien, parece que Twitter se está tomando en serio la condición activa de las cuentas y va a forzar el cierre de aquellas que lleven inactivas un determinado tiempo.

Nos avisarán con tiempo

La idea de Twitter es la de hacer una profunda limpia en la red social, en la que se desechen todas esas cuentas que no tengan actividad durante seis meses. Evidentemente antes de que borren nuestra cuenta, recibiremos los pertinentes avisos por parte de la red social, gracias a los que podremos pensar mejor qué es lo que queremos hacer con la cuenta. La vía de contacto de Twitter con los usuarios será la del correo electrónico. A través de un de ellos será como recibiremos el aviso de que nuestra cuenta inactiva podrá borrarse de manera inmediata.

Hay una fecha límite, la del 11 de diciembre, que será aquella en la que Twitter comenzará a borrar todas aquellas cuentas que llevan inactivas más de seis meses. Si no entramos antes de esa fecha y nuestra cuenta ha estado inactiva ese tiempo, la perderemos definitivamente. Porque no solo se borrarán todos nuestros tuits, sino que además se pondrá a disposición de otros usuarios nuestro “Nick” o identificador dentro de la red social. Aunque eso es algo que llevará algo más de tiempo a Twitter. Esto es algo que pasará también con las personas que hayan fallecido y que como es lógico han dejado una cuenta inactiva. Si no hay nadie que se haga cargo de ella, se perderá para siempre.

Por tanto, si no estás seguro desde hace cuánto tiempo no utilizas Twitter, y tienes intención de retomar la actividad en el futuro, lo mejor que puedes hacer es entrar en ella ahora mismo a modo preventivo, y así evitar que el 1 de diciembre perdamos todo nuestro historial de tuits y lo que es peor, el identificador único que tenemos en la red social, y que será puesto a disposición de terceros si no lo reclamamos antes de esa fecha. Así que si no quieres quedarte sin cuenta, accede un momento. Un movimiento lógico por parte de Twitter, que quiere una red activa, donde las cuentas se usen, en lugar de que estas vaguen sin rumbo conocido por ella.