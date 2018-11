LinkedIn se contagia de Facebook y Twitter y se convierte en un nido de noticias falsas

No es que en Facebook o Twitter haya dejado de haber desinformación, no quede ningún perfil falso y no se compartan fake news. Pero es evidente que ambas plataformas han tomado medidas para impedir este tipo de comportamientos, que tantos quebraderos de cabeza les han causado en los últimos dos años.

Fue durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en 2016, cuando las redes sociales se vieron inundadas de estos contenidos. Tanto que se desató la alarma social y las investigaciones políticas, que han llevado a la toma de medidas por parte de las compañías.

Ahora, con las elecciones legislativas estadounidenses, estas fórmulas afrontaban su gran prueba para demostrar su eficacia. Y lo cierto es que la eliminación de perfiles y la censura de ciertos contenidos, tanto en Facebook como en Twitter, parece haber puesto las cosas más difíciles para lanzar propaganda manipuladora en estas redes. Pero sorprendentemente, parte de la desinformación que tenía lugar en estas plataformas ha salido rebotada hacia otra de corte muy diferente: LinkedIn.

La red social dedicada a reunir y conectar al mundo profesional ha sufrido durante estas elecciones legislativas de Estados Unidos una avalancha de contenidos propagandísticos altamente crispados, incluidos memes falsos y desinformación. Así lo ha comprobado el portal BuzzFeed News, que ha publicado un artículo con ejemplos de publicaciones de contenido político crispado.

En LinkedIn, perteneciente desde hace dos años a Microsoft, no es común encontrar contenido que aluda abiertamente a cuestiones políticas. El perfil de los usuarios y de su conversación se centra en el aspecto profesional. De ahí que llame la atención el incremento de contenidos propagandísticos que han aflorado a la plataforma en las últimas semanas.

Desde BuzzFeed News han encontrado perfiles de usuario sin foto y con poca información sobre sus estudios y vida laboral, que se enzarzaban en discusiones políticas, comentando agresivamente. Son cuentas de usuario a todas luces falsas, que podrían haber entrado en la red social con el único propósito de lanzar su propaganda.

Entre estos usuarios que han arrojado contenido propagandístico exacerbado en LinkedIn se encuentran algunos seguidores de Donald Trump, que han trasladado sus mensajes desde Facebook a la red social profesional. Hay quien ha sido baneado en la plataforma de Mark Zuckerberg por sus mensajes y quien afirma haberla dejado por propia convicción. El resultado es el mismo: estos usuarios han pasado de publicar en Facebook a hacerlo en LinkedIn.

Desde LinkedIn apuntan que en su plataforma es difícil que se produzca una expansión de las fake news como la hemos conocido en las otras redes sociales, pues la función de compartir tiene menos efecto en la red de Microsoft. Y es que hasta ahora LinkedIn se había librado de estar en el punto de mira por la difusión de desinformación.