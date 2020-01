¿Te han dejado de aparecer el número de likes y comentarios en tu cuenta de Instagram? En el vídeo superior te contamos de forma sencilla cómo puedes volver a saber cuánta difusión y admiración reciben tus publicaciones.

Si tu cuenta de Instagram ha dejado de enseñarte los 'me gusta' de tus publicaciones, se debe a que Facebook ha empezado a hacer pruebas con el fin de que los usuarios "se centren más en las fotos y vídeos que comparten, en lugar de la cantidad de likes que obtienen", y tú has sido uno de los seleccionados para comenzar el experimento.

De este modo, ya no vas a poder conocer cuántos 'me gustas' y comentarios tienen tus fotos a partir de la aplicación, al menos de momento. Pero, con el truco que te mostramos en el vídeo situado en la parte superior del artículo, esto no va a suponerte ningún problema.

Las redes sociales, e Instagram en particular, se han convertido en una plataforma imprescindible para los jóvenes que quieren marcarse un lugar entre la sociedad. Un lugar donde pueden conectar, hablar e incluso beber de otras personas. De ahí la aparición del término 'influencers' para referirse a aquellas personas que, a través de diferentes redes sociales, influencian y dejan huella entre 'sus seguidores'.

De esta manera, los likes y comentarios se han vuelto muy importantes para una gran cantidad de personas. No solo porque es una forma de difundir tu estilo, opiniones y gustos, sino porque te permiten hacerte un huequito entre la fama y el mundo de la publicidad.

Aunque te parezca sorprendente, son muchas las personas que ganan grandes sumas de dinero dependiendo del número de likes que consigan sus publicaciones de Instagram, generalmente porque patrocinan o venden algo. Y son muchas otras las personas que consideran los 'me gusta' y los comentarios un elemento trascendental a la hora de utilizar la red social.

Si tu eres una de esas personas, y te gusta estar al tanto de los likes que reciben tus fotografías en Instagram, pero te ha desaparecido el dato de tu plataforma personal, en el vídeo superior te contamos cómo puedes volver a descubrirlos (la única pega es que es un método exclusivo para Google Chrome).

