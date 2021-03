Lejos de Twitter y Facebook, Donald Trump se resiste a quedar en fuera de juego, ¿sabes cómo?

La pugna entre los gigantes tecnológicos y Donald Trump ha sido, en los últimos meses, titánica. Uno desde el despacho oval, armado con su capacidad de firmar órdenes ejecutivas, y los otros enfrente liderando la oposición y vetando muchas de sus publicaciones. A tanto llegó la tensión que, a principios de 2021, el por aquel entonces Presidente de los EE.UU. ofreció un mitin en Washington que terminó horas más tarde con la toma violenta del Capitolio.

A partir de ahí, esos mensajes etiquetados como potencialmente dudosos (fake news) se convirtieron en vetos completos a Donald Trump que, desde entonces, no ha recuperado el control sobre sus cuentas de Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, etc., y viendo cómo se han desarrollado los acontecimientos, no parece claro que las vaya a recuperar nunca. Así que, ¿qué es lo que piensa hacer?

Si no puedes con tu enemigo, haz como él

Con todo lo anterior sobre la mesa, parece que Donald Trump ha decidido cómo va a enfrentarse a los gigantes tecnológicos y lo va a hacer a su estilo, es decir, desafiando su poder creando su propia red social donde, muy presumiblemente, no solo estará él, sino también toda su legión de seguidores y, no nos olvidemos, buena parte de los medios de comunicación que quieran estar al día de lo que comenta. En el horizonte para tomar esta decisión, aparecen las elecciones presidenciales de 2024 para las que el de Nueva York ya ha deslizado que estaría pensándose poner en marcha una nueva candidatura.

Foto de la cuenta de Twitter de Donald Trump | Twitter

El responsable de desvelar estos planes ha sido Jason Miller, asesor de Donald Trump, que en una entrevista para Fox News dejó caer la bomba. Tanto, que puso fecha al momento en que ese nueva plataforma estará disponible: "dos o tres meses". Es decir, que como muy tarde en junio podríamos contar ya con una alternativa a Twitter, Facebook o cualquiera de las que le tienen vetado aunque, eso sí, muy centrada en el discurso del republicano.

En esa entrevista, el asesor no especificó cómo será esa red social, si podremos publicar mensajes, adjuntar fotos, hablar en chats de voz como en Clubhouse o si cogerá un poco de cada una de las más populares. De lo que no hay duda es de que el objetivo con el que han empezado a trabajar es el de redefinir "por completo el juego", ya que todos "estarán esperando y mirando para ver qué hace exactamente el presidente Trump".

Desde las filas de Donald Trump, precisamente, parece que ya han iniciado contactos con empresas para desarrollar esa nueva red social, con las miras puestas en que sea capaz de aglutinar a "decenas de millones de personas" a su alrededor, como alternativa (valga la redundancia) "Alt-Right" a las actuales plataformas que muchos ven posicionadas claramente con la opción demócrata. Tesis que, lógicamente, apoyan los seguidores del expresidente y que podrían, cuando esté disponible esta nueva red social, marcharse en masa hacia ella. Veremos, porque el ejemplo de Parler y los vetos de Amazon y Apple podrían tener, también, bastante que decir.