Instagram ya te sugiere mensajes de cuentas que no sigues

La red social de Facebook sigue recibiendo importantes novedades, que como en este caso cambian sustancialmente la experiencia dentro de ella. Para algunos puede que para bien y para otros no tanto. Sea como fuere parece que desde Instagram desean que pasemos más tiempo dentro de su red social, algo lógico, aunque no sabemos si recomendable, y por eso han introducido una importante novedad cuando estamos ojeando las publicaciones de las cuentas que seguimos. Se trata de las publicaciones sugeridas, que como su propio nombre indica, son nuevos contenidos que aparecerán en nuestro feed para mantenernos más tiempo pegados a la pantalla del móvil o el ordenador con la red social.

Nuevas publicaciones sugeridas

Como podrás comprobar ahora, Instagram ha estrenado una nueva funcionalidad, que no tenemos que activar, sino que ya está en marcha, y que nos sugiere mensajes de cuentas que no seguimos. Si hasta ahora cuando navegabas por el feed de tu cuenta cuando habías leído todas las nuevas publicaciones se mostraba un mensaje de “estás al día” y se mostraban las publicaciones anteriores que ya habías leído, ahora se muestra un contenido diferente. Porque aunque sigue apareciendo el mismo mensaje de Instagram, podemos ver debajo publicaciones de cuentas que no seguimos.

La sugerencias bajo el mensaje de "estás al día" | Tecnoxplora

No se trata de introducir forzosamente mensajes que no son de nuestro interés, sino que lo que hace la red social es coger esos mensajes de cuentas similares a las que seguimos y mostrarlos con temáticas parecidas. Y la verdad que hay que reconocer que la selección está muy bien hecha, porque si no fuera porque ya has visto el mensaje de que estás al día y de que todos los mensajes sugeridos son para cuentas que tienes que seguir, no te darías cuenta de está viendo mensajes que no has propiciado al seguir las cuentas. Por tanto es una buena forma de fidelizar a los usuarios de la red social y que pasen más tiempo dentro de ella. Así dará igual el número de cuentas que sigas, porque podrá estar viendo nuevos mensajes casi de manera infinita con todas las sugerencias diarias que nos hará la red social.

¿Podemos volver a ver los mensajes antiguos?

Sí, en Instagram se han preocupado de que esta sugerencia de mensajes no sea una imposición, y en el mismo lugar donde vemos el mensaje de que estamos al día, podemos ver un botón para poder acceder a las publicaciones anteriores. Por tanto vamos a poder seguir viéndolas si es lo que queremos. Eso sí, de momento no hay un ajuste en la configuración con el que podamos elegir qué tipo de contenido se va a mostrar una vez que nos hayamos puesto al día de todas las publicaciones. De momento tendremos que conformarnos con poder acceder a las publicaciones antiguas con este botón. Una funcionalidad que no tendría por qué repeler a los usuarios, todo lo contrario, lo normal es que utilicen más Instagram y puedan descubrir nuevas cuentas interesantes. Algo que ahora hay que hacer aposta para poder conocer nuevas cuentas sugeridas. De esta manera nos ahorramos ese paso.