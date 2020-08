Instagram ha estado guardando tus fotos y vídeos borrados durante más de un año

No hay semana en la que no nos enteremos de algún escándalo nuevo de privacidad relacionado con una gran empresa o app popular. En esta ocasión le toca a Instagram, una de las redes sociales más importantes del mercado, y que no ha tenido demasiados problemas de privacidad en los últimos años. Algo raro teniendo en cuenta que pertenece a Facebook una red social marcada claramente por estos problemas. Pero ahora hemos conocido un importante problema derivado de un fallo de seguridad que no había sido resuelto hasta ahora. Tan grave como que guardaba nuestras fotos y vídeos sin nuestro conocimiento.

De la papelera al limbo

Lo último que esperamos cuando se borra un contenido en cualquier app o red social es que este permanezca en el mismo sitio como si nada hubiera pasado. Si borramos algo, queremos que desaparezca, nada más. Y parece que durante un tiempo eso no es precisamente lo que ha ocurrido con los contenidos subidos a Instagram. Y parece ser que el fallo de seguridad detectado ahora se ha conocido más bien por casualidad que otra cosa. Todo ha partido del investigador de seguridad Saugat Pokharel, que pidió en su momento a Instagram una copia de toda la información que tenía sobre él la red social.

Instagram | Photo by Charles Deluvio on Unsplash

Como sabéis, ahora las redes de este tipo nos ofrecen funcionalidades para poder tener una copia de todo el contenido que se ha subido previamente a la red, básicamente de todo lo que se almacena en sus servidores. Algo que se puede hacer en WhatsApp, Facebook y también en Instagram. Cuál fue la sorpresa de este investigador que cuando repasó todo el material que Instagram le había entregado, encontró contenidos que había borrado hace más de un año. Algo que lógicamente no debía estar ahí, ya que al borrar los contenidos lo lógico sería que desaparecieran por completo.

Instagram se ha justificado diciendo que esto ha ocurrido por un error en su sistema, que afortunadamente ha sido solventado recientemente. Por su parte la red social ha recompensado al investigador de seguridad con 6.000 dólares por su labor descubriendo nuevos fallos de seguridad en la red social que de no haber sido descubiertos podrían haber causado un problema mayor. No hay información acerca de si ha afectado a muchos usuarios, o si finalmente alguien ha podido aprovecharse de este fallo para obtener algún tipo de beneficio, lo cierto es que el problema se ha resuelto.

También se desconoce si esto ha afectado a todos los usuarios de Instagram, o si por el contrario ha sido solo un pequeño número el que ha tenido todo este material subido a la red de manera fortuita. Sea como fuera es evidente que nadie es perfecto, y por supuesto no lo son los programadores de Instagram, un fallo lo puede tener cualquiera y lo importante es que se ha resuelto. Lo grave sería que esto ocurriera de forma recurrente, algo que al menos de momento no ha pasado. Esperemos que al borrar todo desaparezca al instante, no pedimos otra cosa a Instagram.