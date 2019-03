Instagram empieza a eliminar el mapa de las fotos de sus usuarios (también el tuyo)

Los más de 500 millones de usuarios activos mensuales de Instagram deberán adaptarse pronto a una insólita novedad de la red social fotográfica: lejos de adoptar una nueva herramienta, lo que propone ahora la plataforma propiedad de Facebook es eliminar una de sus características. En concreto, el mapa de fotos.

Algunos usuarios ya han podido ver cómo dicho mapa desaparecía de su aplicación y es que Instagram ha comenzado ya a ponerle fin a la información geográfica visual que ofrecía. Si bien hasta ahora cada usuario tenía la posibilidad de activar su propio mapa, en el que se indicaba el punto desde el que habían sido subidas las fotografías (que no hechas), esta pestaña desaparecerá de la app para no volver nunca más.

Según indican desde la propia red social el motivo de este cambio no es otro que el poco uso que los usuarios hacen de estos mapas, por lo que en Instagram han decidido acabar con ellos progresivamente: primero dejaremos de ver los de otros usuarios y, finalmente, no podremos ver siquiera el nuestro.

No obstante, la información geográfica no desaparecerá de Instagram. De hecho, aún será posible indicar a qué lugar pertenece una fotografía. Esa información, además, aún servirá como enlace a esa recopilación que ofrece Instagram con fotos tomadas en el mismo lugar. Sin embargo, ya no tendremos un mapa geográfico de nuestra vida en fotos. Hasta siempre.