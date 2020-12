Instagram: cómo crear un post con tus publicaciones más populares de 2020

Aunque queda un mes aún de este nefasto 2020 por delante, va siendo hora de hacer balance de muchas de las cosas que nos han pasado a lo largo de este año tan convulso. Un año marcado por la pandemia de COVID-19, con los confinamientos de muchas semanas y tristemente con miles de muertos en nuestros países y más de un millón en todo el mundo. Las redes sociales han sido uno de los grandes refugios para muchos de nosotros durante estas fechas tan difíciles, y eso es algo que se va a ver reflejado sin duda en el resumen anual de nuestras publicaciones. Algo que vas a poder comprobar fácilmente con una publicación que recogerá lo más popular de tu cuenta durante este año 2020.

Crea un post con lo más popular de forma automática

Si te sientes orgulloso de tu cuenta de Instagram, sin duda esta es la herramienta que te va a hacer disfrutar más de ella presumiendo ante tus seguidores de cuáles han sido las publicaciones más populares del año. Y como puede ser un tanto engorroso hacerlo, primero porque tendrías que estar repasando todas esas publicaciones para reunir las más queridas, y en segundo lugar porque tendrías que hacer un buen montaje gráfico para que todas se muestren dentro del espacio de una publicación, lo mejor es que una herramienta genere automáticamente este repaso basándose en los datos que genera nuestra cuenta.

La manera de hacerlo es muy sencilla, gracias a una herramienta online y una app para iOS llamada CreatorKit, que extrae toda la información de nuestra cuenta de Instagram para crear una publicación de este tipo. En realidad se trata de una app desarrollada para crear Collage de imágenes y editar vídeos. Pero ahora incluye también esta herramienta para crear nuestro “Top Nine” de publicaciones en la red social propiedad de Facebook. El funcionamiento es muy sencillo. Ya que una vez que entramos en la herramienta, introducimos el alias de nuestra cuenta de Instagram, de la que queremos obtener el post.

Una vez que introducimos el alias de la cuenta la herramienta esta hace su magia y nos muestra una imagen con las publicaciones más populares a lo largo del año 2020. Una imagen que directamente podemos publicar en Instagram para resumir todo lo bueno de nuestro año. Siendo una herramienta especializada en Collage, lo que hace con nuestras publicaciones más populares es crear uno para integrar todas en una misma publicación. Una vez que se crea podemos verlo tanto en la herramienta online como en la bandeja de entrada de nuestro correo electrónico, donde podremos acceder directamente a esta publicación con lo más visto.

Una manera sencilla de hacer resumen del año para compartirlo con nuestros seguidores, si es que los tenemos. Eso sí, no a todos les quedará igual esta publicación, ya que si no llegan a nueve las publicaciones con “likes” no se mostrará completo el collage, por lo que asegúrate antes de que es una cuenta medianamente popular, para no llevarnos sorpresas desagradables.