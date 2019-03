Humor e ingenio contra la frustración, la receta de los mensajes de error de las redes sociales

Un amigo te manda un enlace a Tumblr con lo que describe como “el GIF definitivo”, otro comparte contigo una foto de Facebook que “lo vas a flipar” y un tercero te remite a un vídeo que “va a ser el próximo Gangnam Style”. Abres el primero y...

Maldita sea. Es un GIF, eso es cierto, pero no el que esperabas ver. “Tío, el enlace que me has mandado estaba roto. Me salta la página de error”. “Qué le vamos a hacer...”, piensas. A ver si con el Facebook hay más suerte:

Pues vaya panorama, también está mal el 'link' de Facebook. Bufido de desaprobación. “Esto es una vergüenza”, mascullas. Vaya servicio... ¿Así es quieren triunfar en Bolsa? “¡Compadre, que se ha colgado esto! Mándamelo por mail, anda”. Qué remedio te queda. A este paso volvemos a los tiempos del tam tam. Como tampoco funcione el vídeo...

“¡Esto ya es el colmo¡”, gritas derribando la silla al levantarte furioso. ¿Pero qué narices pasa hoy?¿Es que no funciona nada? Se van a enterar. Lo juras. “Se lo voy a contar a mis mil seguidores de Twitter y les vamos a liar la mundial a estos impresentables”.

La ballena. La tristemente célebre ballena. El acabose. Y no es el único mensaje de error de Twitter...

No es el único, pero sí el más conocido. De hecho, se trata del mensaje de error más famoso de las redes sociales, causa y efecto de frustraciones y motivo de muchos golpes al teclado de los que luego te has arrepentido.

En realidad no queda otra que tomarlo con humor. Cuando algo falla en internet, la única solución es esperar a que se solucione, siguiendo la filosofía de Enjuto: “Al final la conexión vino sola. Como se fue, vino. Pero esta experiencia me hizo valorar las cosas importantes de la vida”. Bueno, no hay que ponerse tan profundos, pero lo que dice es verdad: tarde o temprano las cosas vuelven a la normalidad y, mientras tanto, ¿por qué no disfrutar de los alardes de creatividad y/o humor de las grandes firmas tecnológicas?

Ya que a nadie le gusta encontrarse con una página de error, al menos que sea entretenida o curiosa. Como esta de Flickr, que apareció un buen día mientras estaban realizando cambios en la página.

O la de Bit.ly, que incluso es interactiva y responde a tus movimientos de ratón.

La botella de leche de Hootsuite, el mago de LinkedIn, el 'peta' de Menéame...

Y otras que, la verdad, son bastante más sosas, como las de Foursquare, Pinterest o Vine.

Pero un servidor tiene muy claros sus favoritos: el vídeo de Homer Simpson en Hulu, el 'Whale Fail' de Google Books (cuánta retranca) y el PacMan jugable de BlueFountainMedia. Vale, este último no es de una red social, pero no puede faltar en una lista de errores 404.

La ballena. Menos mal que hace tiempo que no asoma. En realidad, ahora lo que más nos preocupa es que se caiga el WhatsApp. Esto de los errores 404 es tan 2009...