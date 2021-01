¿Te has olvidado de responder a alguien en WhatsApp? Evítalo con este truco

La aplicación de mensajería de Facebook vive días difíciles, porque desde que anunciara los nuevos términos de uso, de obligado cumplimiento para utilizar la app, han sido millones los usuarios que han hecho las maletas de la app de Facebook y se han marchado a otras alternativas como Telegram o Signal, que han ganado más usuarios que nunca en las últimas semanas. Aun así, siguen siendo cientos de millones los usuarios que siguen utilizando WhatsApp para comunicarse en el día a día con otras personas. Una app que cuenta con numerosas funciones interesantes, como por ejemplo la de marcar los chats como no leídos, algo que nos permitirá no olvidar a esas personas que nos han escrito y a las que por alguna razón no hemos podido responder.

¿Por qué marcar un chat como no leído?

Esa es la primera pregunta que nos podríamos hacer para plantearnos o no marcar como no leídos algunos chats. Es una función que puede evitar que nos olvidemos de contestar a algunas personas, algo que no es raro cuando son muchos los chats activos que tenemos. Presuntamente bastaría con prestar atención a las burbujas de mensajes de cada chat, para saber que no hemos respondido. Pero a veces puede que hayamos tocado sin querer sobre el chat, entrando en él y desapareciendo la lista de mensajes pendientes. Si aun así no tenemos tiempo de responder y hemos hecho esto, lo normal es que se nos olvide responder, porque ya no hay burbujas que lo recuerden.

Marcando un mensaje como no leído

Por tanto, lo mejor en esos casos es marcar un chat como no leído. De esta manera, aparecerá un gran punto de color verde junto al chat o chats que designemos como que no hemos podido leer aún. De esta manera, cuando tras un día de mucho trabajo o en el que hayamos estados muy liados con otras cosas, cuando entremos de nuevo a WhatsApp, podremos ver rápidamente cuáles de los chats no hemos leído en realidad, y por tanto los que tienen prioridad para responder. De esta manera es más difícil que podamos pasar por alto alguna conversación con todo lo que ello puede conllevar en nuestra relación con esas personas.

¿Cómo se marcan como no leídos?

Es muy sencillo, ya que es una función que podemos encontrar en la misma sala de chats de WhatsApp. Para ello lo único que debemos hacer es mantener pulsado prolongadamente el chat o los chats que queremos marcar como no leídos.

Entra en WhatsApp

Pulsa prolongadamente los chats a marcar como no leídos

Selecciona los tres puntos verticales en la parte superior derecha

Pulsa sobre el botón de “Marcar como no leído”

Ahora veremos cómo al lado de cada chat aparece un gran punto o esfera de color verde, que nos recuerda que ese chat no ha sido leído, o al menos que no lo hemos respondido. Recuerda que esto no tiene efecto sobre las comprobaciones de lectura. Por lo que si entras en un chat con mensajes sin leer, sales de él, y lo marcas como no leído, la otra persona verá en realidad que ya lo has leído. Esto solo es un recordatorio personal para poder responder esos mensajes y que no queden en el olvido.