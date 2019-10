La red social de Instagram es sin duda una de las más populares en la actualidad, y quizás la tabla de salvación de Facebook para el futuro. Desde luego esta red social es la que ha podido limpiar medianamente el nombre de Facebook, tras tantos escándalos relacionados con nuestros datos personales y la privacidad. En los últimos días hemos conocido que Instagram está acabado con los Likes, y puede que dentro de poco tengamos que decir lo mismo de una de las secciones favoritas para muchos usuarios de la red social, como es la de “siguiendo” esa que nos permite conocer todo lo que hacen las personas o empresas a las que seguimos.

Instagram acabará con una pestaña icónica

Cuando utilizamos Instagram a través de su app móvil, tenemos diferentes opciones en la barra inferior, que nos permiten acceder a diferentes zonas y contenidos de la red social. Una de las más importantes es a la que accedemos a través del corazón, y que es en la que conocemos a cuántas personas les han gustado nuestras publicaciones, y que sin duda es una de las principales motivaciones de muchos usuarios a la hora de publicar dentro de la red social. Pues bien, dentro de este menú existen dos pestañas.

Instagram | Photo by Jakob Owens on Unsplash

Una es la de “tú” en la que podemos ver los likes que han recibido nuestras fotos y menciones en otras publicaciones. Junto a ella podemos ver otra pestaña de “siguiendo” que es a través de la cual muchas personas “cotillean” para saber qué es lo que le gusta a las personas que siguen y las últimas actualizaciones de estas. De tal manera que podemos tener información de primera mano acerca de la actividad de esas personas en la red social. Pues bien, parece que Instagram va a eliminar esta pestaña de Instagram dentro de muy poco, y tiene sus razones para ello.

Parece que desde la red social están más concienciados que nunca del uso irresponsable que se puede llegar a hacer de ella, y para ello quieren introducir algunos cambios importantes. Porque como sabéis, cuando pulsamos sobre el icono de la lupa, vemos un gran número de recomendaciones en pantalla basadas en nuestros gustos, tanto en las personas a las que seguimos como en las búsquedas que hacemos. Y esto es algo con lo que no todos los usuarios están de acuerdo.

Porque la gran mayoría no saben que en base a su actividad en la red social y la temática de esta podrían salir en las sugerencias de algunas personas, y verse enlazados con personas o empresas con las que no quieren que se les relacione, o simplemente desvelando una actividad que no quieren que sea de dominio público. El jefe de producto de Instagram, Vishal Shah, le ha contado a 9to5Mac que “la gente no siempre sabe que su actividad aparece en las sugerencias, lo que está provocando que se sorprendan al ver aparecer su actividad en este lugar. Por tanto se buscará que con la supresión de esta pestaña, las personas no acaben en un lugar en el que no desean estar, siendo el pasto perfecto para los más cotillas de la red.