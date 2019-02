El fundador de Twitter, Jack Dorsey, confirma que están trabajando en la función de editar tuits

Ha sido durante una entrevista con Joe Rogan esta semana, cuando este le preguntó sobre la petición popular de los usuarios de Twitter de editar los tuits, Dorsey afirmó, por fin, que estaban trabajando en ella, y dio alguna pista más.

Por ejemplo, adelantó que estaban trabajando con la idea de que los tuits se pudieran editar una vez enviados y una vez transcurridos entre 5 y 30 segundos, pero no más, ya que, entonces, según Dorsey, se perdería el sentido de la conversación inmediata que reina en Twitter y que es su principal seña de identidad.

Otra pista que dio el creador de la red de microblogging es que los mensajes editados aparecerán en el timeline de los usuarios junto con un mensajito que advertirá de que ese tuit ha sido editado, siendo muy probable que, clicando en ese mensaje, apareciera el tuit original, al igual que ya ocurre en Facebook cuando un usuario o un Community Manager editar una publicación que había sido subida previamente.

A pesar de la ilusión que ha generado este anuncio de Dorsey, el mismo CEO se encargó de enfriar los ánimos al poco de hacer tal afirmación. De ese modo, también aseveró que esta funcionalidad tendrá más utilidad en los entornos menos versátiles, más estáticos, como los textos que acompañan a los anuncios publicitarios.

Así, no sería extraño que Twitter comenzara a implementar esta nueva y espera funcionalidad en la sección de anunciantes que, al fin y al cabo, son los que pagan por aparecer en el TL de los usuarios y no les gustará que sus anuncios aparezcan con erratas que no han podido editar. Habrá que seguir siendo pacientes.

Aquí puedes ver la entrevista completa (en inglés):