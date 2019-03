Un fallo de Facebook muestra a algunos usuarios cuántos contactos ven sus publicaciones

Es una de esas pocas cosas que Facebook no deja ver y esta vez se le ha escapado. En los últimos días algunos usuarios han podido ver en la pantalla de sus móviles un contador bajo sus propias publicaciones indicando cuánta gente las había visto.

Actualmente sólo los propietarios de una página pueden ver el alcance de una publicación, igual que los vídeos van acompañados por un marcador en el que aparece cuántas veces se ha reproducido. Sin embargo durante unos momentos algunos usuarios pudieron ver cuántos usuarios habían visto una publicación (aunque no hay certeza alguna de que las cifras fueran correctas).

Anyone else see a "view" count on their Facebook posts now? pic.twitter.com/USrmCblRHq