Facebook, tenemos un problema: ya nadie se cree tus algoritmos de noticias

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | 07/02/2017

Aunque va en (ligerísimo) descenso, a todos nos sigue encantando Facebook (o eso dicen sus cifras). Sin embargo, también todos tenemos una sospecha recurrente: la red social de Mark Zuckerberg no es precisamente transparente con nosotros.

Por un lado, por la eterna conspiración (o conspiranoia) de los datos: ¿Vende Facebook nuestros datos? Y si es así, ¿a quién? ¿Acaso los comparte fácilmente con los gobiernos que se los piden?

Sin embargo, es la segunda causa la que a más usuarios está cabreando últimamente: ¿Podemos fiarnos de los algoritmos de Facebook? Es decir, ¿podemos confiar en que en Facebook gozamos cierta de neutralidad digital o está todo condicionado?

El debate viene por un asunto que tuvo especial relevancia en 2016, y aún más a raíz de la victoria de Trump en Estados Unidos: la proliferación de portales de noticias falsas, que campan a sus anchas por internet, y muy especialmente por Facebook.

En este sentido, la red social hacía la semana pasada un anuncio importante: los algoritmos de su portal han sufrido dos modificaciones que tienen una clara intención: acabar de una vez por todas con el constante baile de noticias falsas a lo largo y ancho de su red social. Con estos cambios, Facebook nos ha prometido que dispone de herramientas que, en tiempo real, intentan predecir si el contenido que se nos va a presentar en la pantalla es verídico o falso.

¿Podemos fiarnos de ti, Facebook?

La pregunta es: Facebook, ¿de verdad podemos confiar en ti? Las polémicas noticias falsas han copado la actualidad especialmente en el último año, con lo que cabe esperar que el portal sí pretenda hacer algo por evitar la proliferación de este tipo de contenidos. Sin embargo, los precedentes no juegan precisamente a favor de Zuckerberg y los suyos.

¿Y eso por qué? En primer lugar, porque Facebook tiene un largo historial de modificación constante de sus algoritmos; en segundo, porque recientemente hemos podido saber que la red social ha jugado sucio, muy sucio, a la hora de decidir qué tipo de noticias se nos mostrarían antes en nuestro 'feed' diario.

La última polémica empezó en mayo del año pasado, cuando varios exempleados de Facebook aseguraron a 'Gizmodo' que la selección de noticias estaba manipulada: los empleados no sólo seleccionaban las noticias manualmente (Facebook aseguraba que se hacía por algoritmo), sino que, de hecho, beneficiaban siempre las noticias más conservadoras. Desde Facebook, claro, aseguraron que aquellas acusaciones eran falsas.

Sin embargo, poco después 'The Guardian' publicó unos documentos internos de la compañía que dejaban lugar a poca duda: efectivamente, en la selección de noticias había cierto algoritmo, pero sobre todo había mucha mano directa de los editores de la red social. De hecho, Facebook tuvo que acabar admitiendo la realidad.

Las reproducciones de vídeos, también manipuladas

Pero no ha sido la única manipulación de la red social más grande del mundo. El pasado mes de mayo Facebook anunciaba que sus vídeos tenían más de cuatro millones de reproducciones diarias. La cosa no era para tomarla a broma, ya que, por primera vez, YouTube se enfrentaba a una competencia real y mucho más temible que cualquiera de las anteriores que tuvo, que no lograron acercarse ni de lejos.

Sin embargo, esto también era falso: en septiembre se desveló que la red social había manipulado sus cifras o, como poco, que había 'contado mal' las reproducciones de sus vídeos. La compañía respondió indignadísima y negando la mayor, claro está, pero una vez más tuvo que acabar admitiendo la verdad: había inflado los datos de reproducciones durante dos años.

Casi nada. Dos años tomándonos el pelo a todos.

Así pues, el panorama está más que dudoso. ¿Podemos creernos ahora a Facebook cuando dice que luchará contra las noticias falsas? ¿Podemos confiar en una red social que –como mínimo– nos ha mentido dos veces de manera grave? ¿Prescindirá Facebook de unas noticias tan virales y que tanto éxito tienen a la hora de compartirse como son las falsas? El tiempo lo dirá. Por ahora, la sombra de la duda está más que justificada.