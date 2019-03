Facebook patenta una herramienta para detectar si eres pobre o rico

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | 07/02/2018

Cuando nos ponemos conspiranoicos, a todos nos gusta cargar contra las grandes tecnológicas en general y las redes sociales en particular: que trafican con nuestros datos, que saben mucho más de lo que imaginamos, que quieren saber todo de nosotros, que son capaces de saber hasta a quién vamos a votar...

En algunos casos estas proclamas pueden parecer medianamente exageradas, pero en otras quizá nuestra conspiración tenga toda la razón del mundo. Así, al menos, se deduce del último desarrollo que está llevando a cabo Facebook.

La publi en Facebook dependerá de lo que ganes

La última controversia viene a raíz de las patentes de la red social. Según han revelado algunos medios británicos, Facebook registró en julio de 2016 una patente que analiza los ingresos de sus usuarios y, en función de ello, les suelta una u otra publicidad en su timeline.

El planteamiento es tan asombroso como quizá orwelliano. Como muchas marcas consideran que no están llegando a su público objetivo en sus campañas publicitarias, Facebook daría un paso más allá en sus ya sofisticadas segmentaciones. Así pues, si la red social detecta que eres una persona con ingresos altos, la publicidad que te aparecerá en la red social será de productos más exclusivos. Por consiguiente, si tu nivel económico es más bajo, los productos ofertados estarán adaptados a tu posible presupuesto.

¿Cómo sabrá Facebook cuánto gano?

A partir de ese planteamiento, la pregunta está clara: ¿cómo demonios va a saber Facebook cuánto dinero gano? ¿Acaso pretende que se lo diga yo de buenas a primeras? No, evidentemente no, la táctica va a ser un poco más sofisticada.

La red social partirá de preguntas indirectas, algunas de las cuales ya suelen estar respondidas por sus usuarios. Por ejemplo, ¿en qué ciudad vives? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde has estudiado? Además de eso, Facebook analizará tus publicaciones, likes o intereses para intentar dar respuesta a otras preguntas: cuántos dispositivos con conexión a internet tienes, si viajas mucho, si estás casado, si tienes una casa, si tienes un coche, etc.

En función de eso, la red social establecería tres tipos de clases sociales: trabajadora, media y alta. Y según cuál pertenezcas, los anuncios que aparezcan en tu timeline serán unos u otros. En cualquier caso, aún no hay (muchos) motivos para la paranoia: empresas como Facebook desarrollan todo tipo de patentes cada poco tiempo, pero eso no quiere decir que vayan a usarlas. Esta, de hecho, se registró en julio de 2016, pero aparentemente aún no ha sido implementada. La pregunta, en todo caso, es si alguna vez lo será.