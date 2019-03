Facebook nunca va a crear el botón 'No me gusta' (y su creador te explica por qué)

A todos nos ha pasado: entras en tu Facebook y en tu timeline alguno de tus amigos cuenta que le acaban de echar, que hoy ha tenido un mal día o que el jugador estrella de su equipo se ha lesionado. Antes de que tú pienses nada, alguien ya ha escrito lo que estás pensando: “Debería haber un botón de 'No me gusta' ”.

Este comentario, que siempre surge de la manera más espontánea, al final ha ido generando un debate muy recurrente: ¿sería interesante que Facebook crease un botón de 'No me gusta'? Si decimos que algo nos gusta, quizá también tendría cierta lógica indicar justo lo contrario, ¿no? Pues no, y el porqué de esta negativa te lo cuenta Bret Taylor, exdirector de tecnología de Facebook y creador del mítico 'Me gusta'.

“Estuvimos cerca de sacarlo, pero habría sido muy negativo”

Taylor, que ahora trabaja en la app Quip, se lo cuenta así a Techradar: “Estuvimos cerca de sacarlo. De hecho, incluso estuvimos discutiendo mucho el significado de la palabra 'gustar'. Pero, en un contexto de redes sociales, sacar un botón como el de 'No me gusta' habría tenido consecuencias muy negativas”, asegura el exingeniero de Zuckerberg.

“Si al principio lanzamos el botón de 'Me gusta' fue porque, muchas veces, la gente quería reconocer algo que otra persona había hecho, o empatizar con su publicación, pero no tenía nada que decir”. Y claro, al final el estado “se llenaba de comentarios como 'genial' o 'guay'. El 'Me gusta' te permitía hacer eso con un simple click”, lo que acababa siendo una ventaja.

¿Sería un peligro para el bulling?

Además, por muy ingenioso que nos pudiese parecer el botón de 'No me gusta', lo cierto es que, para Taylor, una herramienta así podría ocasionar situaciones verdaderamente preocupantes: “El botón no funcionaría igual que el de 'Me gusta' ”, ya que acabaría creando un refuerzo muy negativo sobre la persona que recibe el 'No me gusta'.

Y algo de razón no le falta, desde luego. Porque, ¿qué pasa si un chaval de 15 años recibe 30 'No me gusta' procedentes de sus compañeros de clase en cada cosa que ponga? Desde luego, en Facebook no tienen ningún interés en facilitarles la tarea a los posibles abusos online.

El 'Me gusta' y su valor publicitario

Hay un punto que Bret Tylor no comenta, pero Techradar sí, y es importante que no lo dejemos escapar: no conviene olvidar que, desde su creación, el 'Me gusta' también ha sido una herramienta tremendamente eficaz para que Facebook nos meta publicidad asociada en nuestro timeline: sugiriéndonos fanpages, invitándonos a pinchar en un contenido externo... ¿Conseguiría algo así el 'No me gusta? Parece evidente que no.

En cualquier caso, “si existiese el botón de 'No me gusta', no estarías contento con él. Si no te gusta lo que una persona publica, deberías escribir un comentario. Seguramente haya palabras exactas que expresen exactamente lo que quieres decir”, sentencia Tylor.