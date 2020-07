WhatsApp no es la única app de mensajería con la que cuenta Facebook, de hecho la segunda más popular es también suya, y es la app de mensajería de la propia red social. Hablamos de Facebook Messenger, una aplicación perfecta para poder chatear con todos nuestros contactos de la red social de los de Zuckerberg. Con ella podemos disfrutar también de una de las funciones más importantes y utilizadas de WhatsApp, como es la posibilidad de saber que alguien ha leído nuestros mensajes. Algo que podemos evitar con el truco que os traemos hoy para su versión web.

Navega por tus chats con absoluto sigilo

Lo que podemos disfrutar con esta función es de ese súper poder que nos permite evitar que alguien sepa que hemos leído un mensaje, la última vez que nos hemos conectado, y también que estamos en línea en ese momento. Porque al igual que en el caso de WhatsApp, esta información se puede mostrar en pantalla mientras estamos navegando por la aplicación. Esto es algo que ocurre por defecto, pero podemos evitarlo con una extensión de Google que nos permite neutralizar todas estas funciones de la app de mensajería.

Utiliza esta extensión de Chrome

Es bastante sencillo poder neutralizar todas estas características de Facebook Messenger, porque para ello solo necesitamos instalar una extensión que podemos encontrar en el Chrome Web Store, y que se llama Unseen for Facebook. Esta extensión nos ofrece diferentes modos de uso, personalizando cuáles son las características que se neutralizan de la red social. Esto es algo que funciona tanto en Messenger como en la propia red social de Facebook, por lo que en ambos casos será imposible que nos puedan ver conectados sea cual sea la modalidad de uso de la red social o de la app de mensajería de esta.

Intimidad total con esta extensión de Chrome para Messenger | fbunseen.com

Esta es una extensión completamente ajena a Facebook, por lo que los de Zuckerberg no tienen nada que ver en ella. Un aspecto importante de esta extensión es que a diferencia de lo que ocurre con otras que permiten hacer esto, sí que nos permite saber los datos de las demás personas que estamos ocultando a estas. Esto quiere decir que los demás no podrán saber si hemos leído sus mensajes, o si estamos en línea, pero nosotros sí podremos saberlo todo de ellos, por lo que no habrá esa reciprocidad habitual de este tipo de funciones.

Como suele ocurrir por ejemplo en WhatsApp, donde si impedimos que las demás personas conozcan estos detalles de nuestros mensajes, automáticamente perdemos la posibilidad de saber alguno de esos detalles de su actividad. Es una extensión básica si lo que queremos es llevar hasta el extremo nuestra intimidad, impidiendo que las personas puedan conocer demasiados detalles acerca de nuestra actividad en la red social. Porque es verdad que a veces no nos apetece que nadie sepa si estamos o no en la red social, siendo una información que podemos reservarnos solo para nosotros si queremos, con esta extensión de Google Chrome.