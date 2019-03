¿Y si Facebook te escuchara mientras hablas por el móvil?

Facebook tiene acceso al micrófono del móvil cuando su aplicación está instalada (en esas condiciones que firmas y que no lees). En Estados Unidos, la app además tiene una funcionalidad que permite “identificar lo que estás escuchando”. Desde la compañía afirman que está pensada para que cuando un usuario actualice su estado desde el móvil, la aplicación pueda sugerirle que comparta ciertos contenidos.

Esta funcionalidad está disponible desde 2014, pero por ahora sólo ha aparecido en Estados Unidos. La compañía ha señalado que no se trata de escuchar ni grabar lo que dice el usuario, sino de buscar patrones para identificar contenido.

En medio de este terreno tan fronterizo las declaraciones de Kelli Burns, profesora de la Universidad de South Florida, han avivado las dudas en torno a la cuestión. Ella sostiene que la aplicación podría utilizar las conversaciones para servir a los usuarios anuncios que sean relevantes para ellos, es decir, serían un dato más para segmentar a sus usuarios con el fin de estrechar lo más posible la atracción entre anunciantes y público.

Para comprobarlo Burns hizo un pequeño experimento. durante un tiempo habló sobre ciertos temas al llamar con el móvil y comprobó que Facebook le mostraba anuncios relacionados. La profesora no cree que esta sea una prueba definitiva de cómo usa la red social la funcionalidad de su micrófono, pues ella podría haber estado buscando sobre la misma temática, de manera que la plataforma habría obtenido la información por este medio en lugar de la escucha. Pero en cualquier caso considera que no sería una sorpresa si la red social llegara a escuchar a los usuarios para segmentar mejor la publicidad, según recoge The Independent.

Facebook, por su parte, lo niega. En declaraciones al mismo medio, un portavoz de la compañía señaló que la aplicación no utiliza el micrófono para modificar el servicio de la publicidad ni el del feed de noticias.

La idea de la funcionalidad de Facebook es que proporcione a la red social una forma fácil de identificar lo que un usuario está escuchando o viendo en su smartphone. Así, la aplicación le puede sugerir que comparta estos contenidos directamente sin que sea necesario buscarlos, pegar el enlace y demás molestias.

Esto encaja con la finalidad de Facebook, que trata de que los usuarios compartan lo máximo posible en su red social, y cuanto más fácil lo tengan para hacerlo, más lo harán. Aunque lo cierto es que a Facebook no deja de interesarle conocer cuanto más mejor a sus usuarios para servirles publicidad más dirigida. De ahí el resquemor de Burns.