Llevamos un día prácticamente monopolizado por Facebook en la actualidad. Tanto su Messenger con la nueva Rooms y WhatsApp han estado dando hoy mucho de qué hablar. Y la guinda al pastel la ha puesto Facebook, que ha comprado Giphy por 400 millones de dólares. Se trata de la principal plataforma de imágenes GIF en Internet, y ya la hemos visto integrada en aplicaciones como WhatsApp, con un buscador dentro de ella. Ahora esta plataforma podría integrarse en nuevos negocios de la red social tras la compra oficial de ella, que se acaba de confirmar hace solo unos minutos.

Facebook compra Giphy

Los GIF se han convertido en la mayor tendencia del mercado en Internet en los últimos años. Con ellos se han amenizado muchas publicaciones y conversaciones, convirtiéndose en elementos tan habituales como las imágenes JPG o PNG. Más todavía tras su integración en apps multitudinarias como la de WhatsApp, donde se había integrado como un buscador propio. Ahora esta buena relación de años atrás cristaliza en una nueva compra del gigante de Mark Zuckerberg, que lógicamente va a intentar llevar a la plataforma de GIFs a cotas más altas y un público más numerosos.

Giphy tiene más de 700 millones de usuarios activos, por lo que evidentemente estamos hablando de una plataforma que atrae muchísimo público todos los días. Son miles de millones los GIF que se envían todos los días, y lógicamente con estos números Facebook tiene muchos planes pensados para esta plataforma.

Integración con Instagram

En la propia cuenta de Twitter de la plataforma de GIFs, han anunciado no solo la compra por parte de Facebook, sino que además esta se integrará en el equipo de Instagram. En el mensaje anuncian que su equipo se formará parte de la red social propiedad también de Facebook, por lo que es de esperar que dentro de no mucho tiempo tengamos nuevas alternativas para hacer publicaciones basadas en estas imágenes animadas, que como sabéis ya estaban disponibles en la red social desde hace bastante tiempo. Giphy está integrada actualmente en muchas apps, no solo en WhatsApp, y por tanto la red social llegará a muchos más usuarios y a su vez tendrá más control sobre datos e interacciones generadas en estas otras aplicaciones donde está instalada Giphy.

Giphy se vende a Facebook por una valoración algo inferior a la que había llegado a alcanzar hace varios años. En cualquier caso no deja de ser la típica historia de Internet, en la que los peces grandes suelen comerse a los pequeños. De esta manera Facebook sigue ampliando su negocio, que cada vez cuenta con más usuarios en todo el mundo. De hecho la empresa de Zuckerberg es la principal editora de apps del planeta, colocando a cuatro de sus redes sociales ya apps entre las cinco más descargadas, a excepción de TikTok que es la segunda más descargada. De momento hasta ahora solo Snapchat ha podido resistirse al poder de Facebook. Veremos qué pasa en el futuro con TikTok, si sigue siendo independiente o termina dentro del ecosistema de apps de Facebook, como tantas otras.