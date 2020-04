Si, el coronavirus copa la actualidad por completo, eso es algo evidente, de lo que os dais cuenta cada vez que entráis en un medio de comunicación. Da igual que hagamos crónica política o tecnológica, la realidad es que todo está impregnado por el COVID-19. Y en estos días en los que estamos leyendo muchas informaciones acerca de bulos y desinformación. Precisamente en referencia a esa desinformación hoy hemos conocido nuevos movimientos de la red social más popular del mundo, Facebook, para limitar la propagación de esa desinformación y bulos. En ese sentido hoy la red social a través de Mark Zuckerberg ha anunciado nuevas medidas para evitar la propagación de estas informaciones.

Nuevas medidas para que los usuarios sean conscientes de los contenidos

Uno de los principales problemas de las rede sociales, y no solo hablamos de Facebook, es que lógicamente la gente en su derecho difunde libremente todo tipo de información acerca del COVID-19 o cualquier otra temática, de la que no se verifica si es una información veraz o no. Evidentemente todo depende de la manera en que las personas interpreten esos contenidos para que estas los redistribuyan. Pues bien, desde Facebook se está insistiendo en un aspecto fundamental, como es el de que las personas sean conscientes de que los contenidos que les gustan pueden estar fomentando la desinformación.

Lo que ahora está mostrando Facebook en la red social es una nueva notificación en forma de cartela de notificaciones en la que se indica a usuarios a los que les ha gustado o han redistribuido información falsa acerca del COVID-19, que visiten las fuentes oficiales con información sobre la pandemia, como es el caso de la OMS. El propio Mark Zuckerberg ha declarado que están borrando cientos de miles de publicaciones en las que se dan informaciones que podrían suponer un riesgo para la salud y la vida de las personas en el caso de seguirlas, como aquellas que dudan del distanciamiento social como algo efectivo en la lucha contra el virus o cosas tan disparatadas como el beber lejía para poder parar al virus.

Alertas sobre bulos del COVID-19 en Facebook | Facebook

En ese sentido Facebook está insistiendo en mostrar a los usuarios que las informaciones que están manejando y redistribuyendo están contribuyendo a la desinformación sobre el virus. Según Facebook, al menos el 95% de las personas que están viendo este tipo de notificaciones que alertan sobre la desinformación y bulos en los que se basan algunos post, han evitado entrar posteriormente en ellos. Por lo tanto este tipo de advertencias sí que está sirviendo para concienciar a las personas de que ciertas informaciones deben ser ignoradas, y por supuesto nunca reenviadas para evitar que se propague la desinformación. Por tanto si estos días en los que navegas por el feed de Facebook ves uno de estos mensajes tan llamativos de la red social sobre el COVID-19, piénsate dos veces antes de entrar y contribuir a la desinformación que cada vez más estamos viendo sobre todo en redes sociales.