Facebook ahora te paga a cambio de espiar tus actividades con el móvil

2018 fue el particular Annus Horribilis de Facebook, con una sucesión de escándalos de privacidad, que mermaron muchísimo la cada vez más menguante reputación de Facebook. Sobre todo, el caso de Cambridge Analityca fue especialmente duro para Facebook, ya que sus usuarios descubrían que la red social estaba cediendo y vendiendo a terceros los datos de sus usuarios. Ahora Facebook parece haber aprendido la lección, a medias. Porque si bien está cambiando las cosas para que los datos de los usuarios estén más seguros que nunca, la verdad es que uno de sus principales negocios sigue siendo la cesión de datos a terceros. Por esa razón, la red social ahora ha lanzado una nueva app orientada a obtener nuestros datos de una manera legal, a cambio de dinero.

Así funciona la nueva app Facebook Study

La principal idea de esta app es que los usuarios al menos sepan que son conscientes de que están cediendo datos y sus hábitos de uso del terminal a Facebook, sin que haya suspicacias en alguna de las partes, y evitando así problemas de privacidad a largo plazo. Facebook Study como dice su nombre, ayuda a Facebook a estudiar nuestro comportamiento con el móvil. Una manera distinta de recopilar nuestra información y poder hacer algo útil con ella. Hasta ahora Facebook había tenido un programa similar de funcionamiento, a través de VPN, desde las cuales lla red social era capaz también de recabar información para un uso posterior acerca de la actividad de los más jóvenes.

Facebook Study | Facebook

En este caso, a través de la app, Facebook hace algo parecido, pero ahora solo para mayores de 18 años. Ahora la red social a través de distintos anuncios animará a sus usuarios a participar en este muevo programa de la red social, gracias al que esperan conocer qué apps están utilizando los usuarios y de qué manera las están utilizando. Por tanto, quien se apunta a este nuevo programa de Facebook ya sabe a lo que se enfrenta, y qué es lo que va a intentar averiguar la red social acerca de nuestros hábitos de uso de las aplicaciones del móvil. Para evitar conflictos, Facebook insiste en que los usuarios que formen parte de este programa van a ser 100% conscientes de lo que van a compartir con la red social en todo momento.

La red social asegura que entre la información que compartiremos, estarán las apps que tenemos instaladas en el móvil, cuánto tiempo utilizamos esas apps, el dispositivo desde el que lo hacemos, la red que estamos utilizando o el país desde donde lo estamos haciendo. Como es lógico no se compartirá ningún dato personal con la red social, ni contraseñas, fotos u otro contenido personal. De momento esta app estará disponible en Estados Unidos y La India, por lo tanto, en España no tendremos opción de probarla, y lo que es más importante, saber cuánto dinero realmente podemos conseguir compartiendo nuestros datos con Facebook. Sin duda un cambio importante en la política de Facebook, de la que estamos seguros que no le costará encontrar voluntarios para utilizarlo.