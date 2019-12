Desde hace meses estamos conociendo distintas informaciones acerca de los pasos de Instagram para acabar con los likes en su red social. Poco a poco cada vez más países están viendo como esta información esencial de las publicaciones se están ocultando, y solo está accesibles para los creadores de esos mensajes. Cada vez son más países donde se encuentran estas limitaciones, y todo apunta a que dentro de no mucho tiempo también veremos cómo en España también se dan las circunstancias que permitirán ocultar los likes de las publicaciones en Instagram. Pero como suele ocurrir, siempre hay una alternativa que nos permite esquivar estas restricciones. Y en el caso de Instagram no es una excepción.

Recupera los likes de Instagram

La red social se ha nutrido desde siempre de los likes o “me gusta” para generar expectación y notoriedad sobre los mensajes que se publican. A más likes, parece que las personas que publican los mensajes se sienten más felices y realizadas. Pero esto es un arma de doble filo, que se ha denunciado ya en varias ocasiones y de la que se ha alarmado, ya que los likes pueden afectar psicológicamente a algunas personas. Algo obvio si tenemos en cuenta que cuando no se consiguen los likes que nos gustaría podemos sentirnos decepcionados o tristes. Por eso Instagram los está ocultando, para que no exista esa competición entre muchos usuarios pode ser los que más votos positivos tienen en sus publicaciones.

Esta extensión te devolverá los likes en Instagram | Socialinsider

De esta manera lo que se busca es que el verdadero protagonista sea realmente el mensaje publicado, y no su repercusión. Pero si no eres de los que se conforma con ello, y quieres contar con toda la información, porque no eres de los que les afecta especialmente, tienes la opción de recuperar esos likes. Para ello existe una extensión de Chrome, que nos permite precisamente acceder a todos esos likes que la red social pueda terminar por ocultar. La extensión en sí se llama “The Return of the Likes” y como bien dice este nombre, supone el regreso de los likes a la red social de fotografía.

Una vez que entremos en la red social después de haber instalado esta extensión, podrás ver cómo los likes y los comentarios vuelven a su lugar. Algo que sin duda nos permitirá volver a recuperar la esencia de la red social, siempre y cuando esto no nos afecte de esa manera que tanto teme la red social. Será tan sencillo como instalar y disfrutar de nuevo de esas cifras debajo de las publicaciones. Puede que de momento no haga falta, pero en el momento que Instagram decida también en España acabar con esas informaciones, ya sabrás la forma en la que evitar que nos oculten esta información. Eso sí, cómo es lógico, tendrás que utilizar la versión web de Instagram para poder ver los likes, y por tanto no será posible hacerlo desde nuestro móvil, pero tampoco es como para quejarse.