El curioso fallo de WhatsApp que traslada la fecha de algunos mensajes y llamadas a 1970

No dejan de sorprendernos la informática, el mundo de las apps y de los diferentes fallos que estas arrojan de manera totalmente aleatoria a lo largo del año. En esta ocasión hablamos de un fallo de WhatsApp, del que hemos tenido conocimiento ahora, y que nos traslada a diferentes países, donde muchos usuarios están viviendo una curiosa situación que tiene que ver con la fecha del dispositivo, o al menos de la que tiene que ver con la app de mensajería. Un nuevo fallo que ha contrariado a algunos usuarios de la app en este país.

¿Qué pasa con la fecha de WhatsApp?

Los usuarios paquistaníes están experimentando uno de los fallos más absurdos que hemos conocido en una app en los últimos tiempos. Básicamente lo que les ocurre es que cuando comparten fotos o contenidos desde la app de mensajería a Facebook, están viendo cómo las publicaciones se muestran con una fecha errónea. Y no lo es por unos días o semanas, sino más de cinco décadas atrás. Ya que estos mensajes se están publicando con fecha del 19 de enero de 1970. Y no, no se trata de mensajes lanzados el mismo año que los Beatles lanzaron su último disco, sino que estos se muestran con la fecha errónea por un fallo en la app de mensajería.

En las diferentes publicaciones que se han compartido como muestra de lo sucedido se puede apreciar en todas ellas esta fecha original de la publicación. Por tanto, estos usuarios se han encontrado un problema en el aspecto más superficial de las publicaciones, como es el de la fecha y que todos damos por hecho que tendría que funcionar correctamente, qué menos que eso. Pero no solo eso, porque también han visto cómo en sus apps de WhatsApp aparecían llamadas perdidas de otros usuarios con fecha del 1 de enero de 1970, por lo que los problemas se han extendido por todas esas áreas de WhatsApp susceptibles de mostrar una fecha.

Algunos de los usuarios han “denunciado” que esta fecha ha aparecido en diferentes zonas de la app de mensajería sin razón aparente, en distintos chats. Parece ser que WhatsApp ha reconocido el problema, al menos en este país, y que todo se debe a un problema con el que ya ha tenido que lidiar Facebook en el pasado, y que también reiniciaba las fechas. La app de mensajería ha anunciado que resolverá este problema con una nueva actualización en próximas fechas.

Tal y como hemos conocido en los casos de Facebook o Apple en el pasado, esto puede estar ocurriendo por un mal ajuste o funcionamiento del “tiempo Unix” que es la referencia o valor que se considera cero y desde la que se cuentan los segundos hasta la fecha actual en los sistemas operativos y apps de todos los dispositivos susceptibles de tener en cuenta una fecha para funcionar. El problema es que dependiendo de los husos horarios, si la fecha se cambia por error al 1 de enero de 1970 puede que esa referencia sea negativa, más allá de cero, y esto termine por alterar el funcionamiento de algunas apps, eso es lo que puede haber pasado en este caso, aunque parece que está siendo un problema persistente, de hecho vemos rastro de este fallo hace algunos días más y fuera de Pakistán.