Puede que a día de hoy las historia de Facebook no gocen de la popularidad de otros contenidos efímeros como pueden ser los estados de WhatsApp o las Instagram Stories, pero siguen siendo una forma de comunicarnos bastante usada.

Seguro que, a estas alturas ya sabrás, si eres un usuario habitual de Facebook Messenger, que puedes ver las historias de Facebook desde dentro de la app de chats, echando un vistazo a la parte superior de tu lista de conversaciones. Sin embargo, una nueva característica de Messenger recién añadida a la app de mensajería permite ver las stories de Facebook desde los chats de Messenger.

Facebook lanzó esta función a principio de este año 2019 y puede ser usada por los usuarios de la app de iOS a partir de la versión 206.0 y por los usuarios de Android que tengan la app más allá de la versión 207.0.0.13.99.

Historias a vista de chat

Para poder ver las historias en chats de Facebook Messenger hay que tener buen ojo, no vamos a negarlo. Cuando estés charlando con un amigo que ha publicado una Storie recientemente, tendrás dos formas de ver desde dentro de la sala de chat el contenido efímero.

Stories de Facebook Messenger | Tecnoxplora

En primer lugar, si utilizas la app de iOS o de Android, puedes pulsar sobre su icono de perfil en la parte superior izquierda de la pantalla. Sabrá que tu contacto ha publicado una nueva historia si este icono tiene un anillo azul alrededor de él. Esto significa que la historia es nueva, ya que si el círculo que rodea al icono es de color gris, significa que la historia ya la has visto anteriormente.

Stories de Facebook | Facebook

Evidentemente, si el icono de perfil no aparece rodeado ni por un contorno azul ni gris, significa que este usuario en concreto no ha publicado ninguna historia en las últimas 24 horas. La segunda forma de ver las historias de Facebook desde la app de mensajería es, ya sea en en iOS o Android, pulsar sobre el mensaje pop-up que aparece en la parte inferior del chat avisando de que hay una publicación nueva.

Cualquiera de estas acciones nos llevará a la pantalla de historias de tu amigo, tal y como si la estuviéramos visualizando desde la propia app de Facebook. Si hay varias historias por visualizar y no has visto todas, a la hora de chatear con tu contacto se seguirá mostrando un círculo azul que no desaparecerá hasta que no veas todas las Stories o hasta que las mismas caduquen. Poor supuesto, puedes volver a ver la historia de Facebook tantas veces como quieras hasta que tu amigo o amiga la borre o pasen 24 horas desde la publicación original.

No apto para grupos

Esta forma de ver las stories de Facebook desde los chats de Messenger solo se aplica para conversaciones individuales, por lo que no podrás hacerlo desde grupos en los que participes dentro de la app de mensajería.