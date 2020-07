Cómo saber los datos móviles que WhatsApp consume de tu tarifa

La aplicación de mensajería de Facebook la utilizamos cientos de millones de personas todos los días. Y buena parte del bono de datos con el que contamos todos se va en sus mensajes, vídeos e imágenes que enviamos o recibimos cuando estamos lejos del Wifi. Esta app cuenta con una interesante herramienta que nos permite saber hasta qué punto hemos consumido datos móviles con la aplicación exclusivamente. Esto puede darnos una idea de si el bono de datos que tenemos contratado es suficiente para aguantar el ritmo de uso habitual de la app cuando no tenemos una conexión Wifi cerca.

Controla el consumo de datos de WhatsApp

Recibir vídeos y notas de voz a diario no es lo mejor para nuestra tarifa de datos. Como sabéis el texto plano apenas ocupa espacio y no afecta al bono prácticamente nada, pero aunque las fotos y los vídeos se comprimen para reducir su calidad estos siguen teniendo un peso notable en el cómputo global de los datos. Por tanto es más interesante hacer un seguimiento cercano de lo que estamos consumiendo cada día. Aquí no nos referimos a los datos almacenados en el terminal, sino a los que se han enviado y recibido a través de las redes móviles, porque además esta herramienta hace distinción entre ambos casos.

Consumo de datos móviles en WhatsApp | Tecnoxplora

Para poder acceder a la información debemos hacer lo siguiente:

Entra en los ajustes de WhatsApp

Accede a “datos y almacenamiento”

Pulsa sobre “Uso de datos”

Es en este menú donde vamos a poder ver toda la información que nos interesa. Como por ejemplo el cómputo global de datos que se han consumido, que como podéis ver en mi caso ha sido de nada menos que 8,7GB. Podemos ver que en total hemos enviado 5GB y hemos recibido 3,7GB. Y que la mayoría de datos que hemos movido pertenecen a la copia de seguridad de la app en Google Drive, algo que se ve claramente con la barra prácticamente llena de este concepto comparada con la del resto. Además podemos ver los datos que hemos consumido lejos del Wifi en el apartado de “itinerancia de datos” que hay en la parte inferior de la pantalla.

Esta estadística se va generando automáticamente en el día a día con nuestro uso habitual de la app, que va generando estos registros de datos. Tenemos una manera de saber exactamente el consumo de datos en un determinado intervalo de tiempo. Para ello debemos reiniciar estas estadísticas, pulsando sobre el botón que hay más abajo en el menú, el de “reiniciar estadísticas” que pondrá todos estos datos a cero. Por tanto si queremos saber el consumo mensual de WhatsApp, podemos reiniciar la estadística cada día uno.

Sabremos exactamente lo que hemos gastado en ese tiempo. Hacer seguimiento de este apartado es interesante para saber cuál es el tipo de bono de datos que nos viene mejor para garantizar que no nos falten, porque si no utilizas mucho la app no necesitarás muchos datos, pero si son muchas gigas en itinerancia de datos las que ves en las estadísticas, será mejor hacerse con un gran bono de datos.