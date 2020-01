Es la red social más popular del planeta, la que utilizan cientos de millones de personas a diario, y a pesar de los sucesivos escándalos de privacidad a su alrededor en los últimos años, sigue siendo la preferida por la mayoría. Y también lo es para los hackers, que ven en ella el medio perfecto para poder extorsionar a los usuarios, por la enorme difusión que pueden tener las acciones que lleven a cabo en las diferentes cuentas. Desgraciadamente, una de las principales acciones de los hackers en esta red social es la de la extorsión. No es la primera vez que conocemos que los hackers han intentado extorsionar a usuarios de la red social suplantando su identidad. Si esto ocurre hay poco que podamos hacer, salvo reportar a Facebook esta situación. Pero hay algo que podemos hacer para al menos, saber si alguien está husmeando en nuestra cuenta, o si ya se ha hecho con ella, con el riesgo que eso conlleva.

¿Ha utilizado alguien tu cuenta desde otro lugar?

Es evidente que nuestra cuenta solo la debemos utilizar nosotros, de eso no hay duda, por lo que somos nosotros los que debemos ser conscientes desde qué lugares nos conectamos a la red social, y comprobar de vez en cuando si eso sigue siendo así. Con este método no vamos a saber con nombres y apellidos quién está suplantando nuestra identidad, pero sí que vamos a poder tomar cartas en el asunto si comprobamos que alguien está entrando de manera fraudulenta a nuestra cuenta desde otro lugar diferente al que lo hacemos normalmente.

Accediendo a los ajustes de privacidad | Tecnoxplora

Para saber si está ocurriendo algo raro en nuestra cuenta de Facebook lo que tenemos que hacer es desde la página principal de Facebook, pulsar sobre el icono de la interrogación, en la parte superior derecha, y seleccionar la opción de “accesos directos de privacidad” que es el lugar donde podemos acceder a diferentes ajustes y aspectos sobre la forma en que protegemos nuestra cuenta de Facebook. Una vez dentro debemos dirigirnos a “Recibir alertas sobre inicios de sesión no reconocidos” sección dentro de la cual tenemos la información sobre las sesiones que están activas de nuestra cuenta de Facebook.

Aquí puedes ver las sesiones activas y su ubicación | Tecnoxplora

Aquí en un primer lugar podemos ver los lugares donde hemos iniciado sesión, si lo haces normalmente desde el ordenador y el móvil, verás el sistema operativo desde el que se ha hecho la conexión, si está activa, o de lo contrario hace cuánto tiempo se produjo la conexión. Además podemos ver la ubicación desde la cual se ha iniciado la sesión en nuestra cuenta. Evidentemente veremos activa nuestra actual sesión, y otras en las que no hemos cerrado la sesión. Como es lógico, salvo que el hacker se conecte desde el mismo lugar en el que vivimos, algo que es poco probable, podremos advertir algo raro cuando veamos sesiones iniciadas por ejemplo desde países extranjeros en nuestra cuenta.

A veces, por errores en la ubicación, se pueden mostrar ubicaciones dentro de España que no corresponden con la nuestra actual, pero esto es algo normal. Si compruebas que la que está activa actualmente tiene la misma ubicación que otras anteriores no hay problema. En el caso de que creas que hay un inicio de sesión sospechoso, lo que hay que hacer es pulsar sobre los tres puntos verticales, y seleccionar ¿No eres tú? Desde donde puedes acceder a opciones adicionales para proteger la cuenta, como por ejemplo la verificación en dos pasos. Aunque lo mejor es en el mismo menú, pulsar sobre “salir” en esa conexión fraudulenta, de esta manera estarás cerrando sesión de forma remota. Y quien te haya suplantado tendrá que iniciar de nuevo sesión, si has añadido seguridad extra como la verificación en dos pasos, le será imposible entrar de nuevo en tu cuenta.