TikTok se ha convertido en todo un fenómeno social, que está creciendo a una velocidad inédita. Cuando parecía que era imposible que alguien pudiera desafiar a gigantes como Facebook o Instagram desde cero, la red china ha demostrado un gran ojo clínico para identificar lo que más gusta al público joven en la actualidad. Sus vídeos de 15 segundos están causando ya furor a cientos de millones de usuarios de todo el mundo. Pero como es lógico, no todos los usuarios serán de nuestro agrado, y no nos gustarán los vídeos que hagan. Por esa razón podemos ocultar sus vídeos del feed de TikTok para no tener que estar saltándolos continuamente.

Así puedes ocultar esos vídeos de creadores que no te gustan

Igual que no todas las sugerencias de fotos y vídeos que ves en otras redes sociales te gustan, en TikTok nos pasa algo parecido. La red social va mostrando nuevos vídeos en su feed en base a los gustos que hemos mostrado anteriormente en nuestras sesiones de la app. Además también tiene en cuenta qué tipo de vídeo nos gustan más, a cuales destacamos, y por tanto puede hacerse una idea de lo que nos puede gustar. Pero no siempre aciertan los algoritmos de las rede sociales. Por esa razón tenemos una opción para poder bloquear el contenido de ese creador fácilmente. Para ello lo que debemos hacer es mantener pulsada la pantalla mientras se está reproduciendo el vídeo.

Veremos cómo desaparece toda la interfaz de TikTok y se muestra una pequeña pastilla de color blanco en la que podemos ver varias opciones. Una de ellas es la de añadir a favoritos, que no es la que procede en este caso precisamente. La que debemos pulsar es la primera opción, la de “no me interesa” no da acceso a un nuevo menú en el que podemos elegir ocultar los vídeos de ese usuario, o bien ocultar los vídeos que contengan el mismo sonido. Lo que nos interesa en este caso es lo primero. Después de pulsar ese botón comprobaremos que no vamos a volver a ver vídeos creados por ese usuario en el feed de TikTok.

De esta manera cuanto más vayamos utilizando esta opción y haciendo limpia solo veremos en el feed aquello que realmente nos gusta y nos interesa. Porque seamos sinceros, muchos de los vídeos que nos muestra TikTok no tienen gracia alguna y no tienen el más mínimo interés. En cualquier caso, de esta forma podremos ir moldeando el feed de TikTok a nuestro gusto. En el caso del sonido, es posible que algunas canciones no te gusten en absoluto, o algunos sonidos específicos utilizados en los vídeos tampoco te gusten, por lo que también tienes la opción de vetar esos contenidos con un sonido que no es de tu agrado. Por tanto TikTok en este aspecto nos está ofreciendo cada vez más opciones para adecuar los contenidos a nuestros gustos. Algo lógico, porque cuanto más de nuestro gusto sean estos contenidos, más tiempo pasaremos utilizando TikTok a diario.