Cómo limitar el espacio que ocupan los chats de Signal en tu móvil

Esta app al igual que Telegram se ha convertido en una de las principales alternativas a WhatsApp, por no decir las únicas alternativas después del descalabro que está sufriendo la app de mensajería tras haber anunciado sus condiciones de uso. Sea como fuere son cada vez más los usuarios que se han inclinado por esta aplicación de mensajería, que ya en su momento contaba con una gran fama de ser muy segura, y por la que se había inclinado Edward Snowden, demostrando que la seguridad era su prioridad. Una app que poco a poco va contando con nuevas funciones que se unen a otras que hacen de ella una aplicación muy completa. Como en la que nos fijamos hoy, y que nos permite limitar el tamaño de los chats en la aplicación.

Limita el espacio que usa Signal en tu teléfono

Como sabéis, por la experiencia de uso de WhatsApp, es bastante fácil que se nos vaya de las manos el tamaño de los chats. Tras meses de uso y centenares de fotos, vídeos o notas de voz recibidas y enviadas, el tamaño de los chats puede llegar a ocupar varias gigas, lo que no es recomendable cuando el almacenamiento interno de nuestro teléfono es más limitado de lo habitual. En el caso de Signal tenemos la opción de marcar un límite en el tamaño que van a tener estos chats, y podemos limitarlo desde la sección de almacenamiento de los ajustes de Signal.

Accediendo a la personalización de los chats | Tecnoxplora

Para ello debemos hacer lo siguiente:

Abre Signal

Pulsa sobre los tres puntos verticales

Selecciona “Ajustes”

Entra en “Datos y Almacenamiento”

Pulsa sobre “Gestionar almacenamiento”

En esta sección encontramos tres ajustes diferentes, que nos permiten darle un tamaño limitado a los chats de diferentes modos. La primera de las opciones es la de “Preservar mensajes” en la que podemos marcar una fecha máxima en la que se mantendrán los chats en el teléfono. Podemos elegir entre 30 días, 6 meses o 1 año, dependiendo de lo que elijamos, una vez que pase ese periodo de tiempo los mensajes serán eliminados de los chats. Esto además de preservar que los mensajes caigan en manos ajenas, permite también limitar el espacio que ocuparán en el almacenamiento del teléfono, ya que cada vez que se borren liberarán espacio en él.

La segunda de las opciones es la de “Límite de longitud de chat” que una vez que pulsamos podemos elegir entre limitarlo a 100, 500, 1000, 5000 mensajes, o personalizar la cifra. Por tanto si elegimos una cifra más o menos baja vamos a poder limitar también el tamaño que ocupan los chats en nuestro teléfono, y por tanto este no va a sufrir tanto cuando hablamos de espacio libre. Sino que utilizando la anterior opción, y esta que limita el tamaño, evitaremos que Signal ocupe varias gigas en nuestro terminal, algo que lamentablemente es más habitual de lo que nos gustaría. Unos ajustes que nos permitirán elegir el tamaño de los chats como no nos ofrece WhatsApp, otra de esas funciones que debería implementar la app de Facebook, si no quiere que sus usuarios vean más atractivas apps como esta.