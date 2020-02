No cabe duda de que Instagram es una de las redes sociales más populares del momento. Además lo es entre el público más joven, aunque TikTok en este segmento del público tiene cada vez más tirón. Por eso no es raro que conozcamos a gente que pueda etiquetarnos en la aplicación al subir sus fotos. Algo que está bien salvo porque otros suban fotos donde nos etiquetan que no son de nuestro agrado. Para evitar sorpresas de vernos etiquetados en una imagen de la que no nos sentimos orgullosos, podemos hacer lo que os contamos a continuación, y que podéis ver en el vídeo cómo se hace fácilmente.

Permite el etiquetado solo de las fotos que quieras

Por defecto en Instagram todo aquel que publica imágenes en las que nos han etiquetado no tiene el menor problema en subirlas a la red social. Ya que la función que os contamos a continuación viene por defecto activada. Existe una manera de que cuando otra persona vaya a publicar una imagen en la que nos quieren etiquetar seamos nosotros los que aprobemos esa situación de forma expresa. Para ello debemos ir a los ajustes de Instagram a desactivar esa función que viene por defecto en la app. Dentro de tu perfil de Instagram debes entrar en la “configuración” y después en “privacidad”

De esta manera podremos acceder a todos esos ajustes relacionados con la seguridad y la privacidad de los datos en nuestra cuenta de Instagram. Dentro de este apartado podemos encontrar el de “etiquetas” que es donde podemos desactivar esa función que pasa por alto nuestro permiso cuando nos etiquetan. Lo que hay que hacer es pulsar sobre el deslizante, para directamente desactivar toda posibilidad de que alguien nos pueda etiquetar sin nuestro permiso. Cuando esto se haya desactivad, recibiremos notificaciones de que alguien nos ha etiquetado en la imagen, y seremos nosotros quien daremos el permiso para que esa etiqueta pueda ser pública.

De esta manera te estás asegurando de que aquella persona que te etiquete en una foto deba rendir cuentas a nosotros antes de que esa etiqueta pueda ser visible para los demás. Para borrar el etiquetado de fotografías que ya se han publicado puedes entrar en el mismo menú de privacidad y etiquetas, para después pulsar sobre el botón de “ocultar fotos y vídeos en los que apareces” de tal manera que al entrar en esta sección puedas acceder a todas esas fotografías en las que se te ha etiquetado. De tal manera que puedas eliminar ese etiquetado de una manera rápida y sencilla.