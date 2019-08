En estos tiempos que corren, parece que no es suficiente tener a nuestro alcance decenas de apps que son capaces de hacer para lo que en tiempos necesitábamos un ordenador de sobremesa. Hoy podemos hacer prácticamente de todo con el móvil, pero aun así le pedimos más. Ya no nos conformamos con escuchar nuestra música favorita en nuestro móvil, sino que además queremos compartirla con nuestros personajes favoritos, no solo queremos saber qué escuchan, sino que queremos escucharlo con ellos. Eso es algo que podemos hacer con una app que os traemos hoy, y que eso sí, es exclusiva para los iPhone.

Cómo escuchar la misma música que tus celebrities favoritas

Hay distintas apps que nos permite escuchar la misma música que nuestros amigos y a la vez. Pero en este caso no nos fijamos en ellas, sino en otra que ha sido diseñada para que escuchemos el mismo contenido con las celebridades a las que seguimos, la app está disponible exclusivamente en iOS y se llama earbuds. Con ella todo se basa en la escucha simultánea de música, tanto de las celebridades como de nuestros amigos. Es una especie de red social musical donde no solo vemos que alguien está escuchando música, sino que nos unimos a sus sesiones de reproducción y lo escuchamos todo a la vez que esas personas.

Un perfil en esta red social musical | Earbuds

Como es lógico, podemos acceder, como si de una red social se tratara, a los perfiles de muchas personalidades y celebridades, que comparten a través de esta red social sus gustos musicales, y permiten que escuchemos ?junto a ellos- las canciones que más les gustan. Y lo mismo ocurre con nuestros amigos en la red social, a los que podremos seguir en sus distintos perfiles, a través de los que vamos a poder escuchar también a la vez su música favorita. Por lo tanto se trata de una perspectiva muy distinta de escuchar música respecto de lo que estamos habitualmente acostumbrados.

Escucha música a la vez que otros usuarios | Earbuds

Como es lógico no nos imaginamos a la estrella de turno escuchando música a través de esta app junto con miles de admiradores, sino que lo más normal es que sean personas de sus equipos las que gestionen estas cuentas, al igual que en cualquier otra red social. Pero desde luego es un tipo de aplicación que ofrece una manera bastante interesante de acercarse a la música y de seguir a otras personas por lo que escuchan, además por supuesto de poder escucharlo a la misma vez, algo que sin duda le da un toque muy especial. Esperamos que pronto llegue a Android, porque desde luego es una app que nos parece una excelente idea y que da un giro de tuerca a las redes sociales tradicionales.

Como decíamos antes, no es la primera app que hace esto, pero sí la que se toma más en serio la escucha de música colaborativa como una red social en la que pueden participar también las celebridades. Puede ser una manera distinta de conocer a nuestros ídolos.